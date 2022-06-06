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Новини Війна в Україні
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У Херсоні лікарі масово відмовляються співпрацювати з окупантами, - КримSOS

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Лікарі у Херсоні масово відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація КримSOS.

"Лікарі у Херсоні масово відмовляються співпрацювати з окупантами. Наразі є інформація про те, що лікарі оформлюють відпустки або заяви на звільнення, щоб уникнути тиску з боку військових РФ", – розповів Голова правління КримSOS Денис Савченко.

Також стало відомо, що місцеві лікарні можуть перетворити на шпиталі для військових, щоб лікувати російських солдатів.

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"У Херсоні окупанти намагаються перетворити одну з лікарень на воєнний шпиталь для російських солдатів. Однак, можливий варіант і вивезення обладнання. Представники окупаційної влади фотографують обладнання в медичних закладах", – додав Денис Савченко.

Невідомо, якою є ситуація щодо ліків безпосередньо в медичних закладах. Раніше повідомлялося про те, що ситуація з ліками для цивільного населення критична – близько 90% аптек у Херсоні та області не працюють.

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Топ коментарі
+17
Кацапи , хер вам , а не українське місто в якому проживають громадяни
Украіни !!
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06.06.2022 19:24
+11
Херсон, болить...
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06.06.2022 19:25
+9
Перш ніж писати такую МАЯЧНЮ, скакжи: Скільки військових обороняли Маріуполь, а скільки Херсон, а?! Скільки зброї було в Маріуполі, а скільки в Херсоні?!Чому в Херсоні терооборона була озброена лише коктелями молотова, які вони самі і виготовили, а не грантатометами?!
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06.06.2022 20:17
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Кацапи , хер вам , а не українське місто в якому проживають громадяни
Украіни !!
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06.06.2022 19:24 Відповісти
Херсон, болить...
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06.06.2022 19:25 Відповісти
Херсон - Город Герой!!
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06.06.2022 19:31 Відповісти
При всём уважении к Херсону но он не город- герой .Слишком уж быстро его захватили ,а сопротивление там оккупантам слишком уж вялое по сравнению с тем же Мариуполем (митинги не в счёт)
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06.06.2022 19:59 Відповісти
Перш ніж писати такую МАЯЧНЮ, скакжи: Скільки військових обороняли Маріуполь, а скільки Херсон, а?! Скільки зброї було в Маріуполі, а скільки в Херсоні?!Чому в Херсоні терооборона була озброена лише коктелями молотова, які вони самі і виготовили, а не грантатометами?!
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06.06.2022 20:17 Відповісти
You come from Kherson?
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06.06.2022 21:20 Відповісти
Так приїдь до Херсону і покажи як потрібно "сопротивляться", поживи хоть неділю під окупацією. На момент вторгненя в Херсоні не було жодного військового і поліцейського а що зробили с теробороною можешь загуглити "Сиреневий парк Херсон".
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06.06.2022 21:22 Відповісти
Радити не маю права але якби ці лікарі були тероборонівцями,то ситуація була б геть іншою.На додачу,ці ж лікарі були ще й виборцями місцевих колаборантів.Чи шкодують зараз?Є хтось з Херсона? Ану розкажіть.
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06.06.2022 19:34 Відповісти
В Херсоне ваты меньше, по сравнению с Мариуполем.
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06.06.2022 20:06 Відповісти
Які виборці місцевих коллаборантів, що ти верзеш?! У нас мер Колихаев, який не став коллаборастом і відмовився бути гауляйтером, а може ти вважаеш місцевим московита-новоординця Стремоусова, якого нам імпортували з Даунбассу?
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06.06.2022 20:23 Відповісти
Культовая британская рок-группа Deep Purple опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост в поддержку Украины, при этом вокалист Ян Гиллан заявил, что "украинцев убивают ради психопатических амбиций российского лидера".
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06.06.2022 19:35 Відповісти
конечно вывезут - смарадерят - оборудование... они ж такого в своей говени не видели...
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06.06.2022 20:32 Відповісти
Я пропоную нам в таких темах не срачі політичні влаштовувати, а почати хоча б словом підтримувати Херсонців і всіх жителів окупованих територій!!!!
Дорогенькі наші, ми зовсім поруч, обіймаємо вас всіх! Будьте сильними. Боріться як зможете. Відчай це ворог виживання в пекельних умовах. Будьте винахідливими і безстрашними!
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06.06.2022 20:55 Відповісти
 
 