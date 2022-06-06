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Случаи сексуального насилия в Украине не могут быть амнистированы, – доклад в Совбезе ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,радбез

Принятые ранее документы Совета Безопасности ООН осуждают любые формы сексуального насилия, которое никогда не может быть извинено, оправдано или амнистировано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала специальная представительница по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен на заседании Совбеза ООН по ситуации в Украине.

Она подчеркнула, что количество сообщений о сексуальном насилии постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека Управления Верховного комиссара ООН получила сообщение о 124 случаях сексуального насилия, связанных с конфликтом, в отношении женщин, девушек, мужчин и мальчиков", - отметила она, заметив, что большинство сообщений (56) касаются женщин.

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В то же время, добавила Паттен, эти данные только верхушка айсберга и не отражают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной России против Украины.

"Я ожидаю дальнейших консультаций с представительством Российской Федерации при ООН по поводу возможных форм сотрудничества в этой сфере, включая облегчение доступа в районы, не находящиеся под контролем украинского правительства", - сказала она.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН рассматривает вопросы сексуального насилия и торговли людьми в контексте российской агрессии против Украины.
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Значит Денисова всё же правду говорила?
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06.06.2022 19:55 Ответить
Вчора скабєєва на "60 мінут" скаржилась на Денісову за "фейкові" повідомлення про злочини військових РФ в Україні. У нас її зняли на замовлення кремля ?
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06.06.2022 20:29 Ответить
"молодець" Зе-лений, вчасно Денисову прибрав...
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06.06.2022 19:59 Ответить
Усіх полонених рф-тарганів каструвати без жалю, а потім вже на відбудову зруйнованого ними ж направляти (а роботи вистачить!), особливо кончених **...рів - на розмінування українських земель-територій, а конче бажано - без відповідного саперного приладдя.
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06.06.2022 20:08 Ответить
Олег Шарп:

На цьому засіданні постпред московії в ООН небензя вчинив демарш і залишив зал Ради Безпеки ООН після, як він заявив, "низки безпідставних звинувачень на адресу рф з боку доповідача".

І одразу всі з полегшенням зітхнули. Наскільки б семи з половиною мільярдам людей світу стало б легше дихати, якби росія слідом на небензею залишила Землю.
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06.06.2022 21:18 Ответить
Денисова казала правду, а зелені дурні як завжди сіли в калюжу з її звільненням. Це ті види злочинів про які морально важко повідомити, а ще важче зібрати доказову базу. Тому хтось має цим займатися.....
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06.06.2022 22:15 Ответить
 
 