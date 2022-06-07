Россияне "Ураганами" обстреляли село в Днепропетровской области. Есть раненый, - ОВА
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Ночью российские войска нанесли удар по селу в Криворожском районе Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"У нас неспокойно. Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он в больнице", - говорится в сообщении.
Резниченко добавил, что в селе есть поврежденные дома.
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показать весь комментарий07.06.2022 08:25 Ответить Мне нравится 1
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