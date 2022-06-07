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Росіяни "Ураганами" обстріляли село на Дніпропетровщині. Є поранений, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ураган

Уночі російські війська завдали удару по селу у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очльник ОВА Валентин Резніченко.

"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранений 46-річний чоловік. Він у лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Резніченко додав, що у селі є пошкоджені будинки.
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***** знищує сільське господарство.
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07.06.2022 08:25 Відповісти
 
 