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"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+101 Alex Vassago
показать весь комментарий07.06.2022 12:36
+83 Старый зольдат
показать весь комментарий07.06.2022 12:41
+71 Микола Ломакiн
показать весь комментарий07.06.2022 12:37
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Он же оказался обычным алкоголиком и психопатом с кучей психических отклонений и психологических комплексов, по-мещански любителем современных гаджетов, Макдоналдс и трусов Кельвин Кляйн.
Д.Медведев:
"Весь мир нас ненавидит, потому что мы отбросы и ублюдки, которые должны исчезнуть."
"100 дней войны. Сто дней позора моей страны.
У меня российское гражданство, я коренная жительница Москвы, русская по отцу и по матери.
Но, в этой войне, начатой Россией 24 февраля, я молю Бога о разгроме России, о разгроме ее армии.
Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.
Мы столько знаем о фашизме, мы столько героев придумали, мы создали великий антифашистский миф, но стараемся стереть из памяти наш главный секрет, нашу военную тайну: победив дракона в 1945 году, мы сами стали драконом, потому что мы задолго до этой войны уже были драконом.
Потому что сама наша страна возникла из драконьих зубов, бывший СССР, а ныне Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.
Эту пиррову победу 1945 года, которой мы так оголтело гордимся, мир должен выбить из-под наших опор, как табуретку под ногами убийцы и фашиста, приговоренного к виселице.
Мы не антифашистская страна.
Мы страна фашистская.
У России появится шанс возрождения только тогда, когда мы это поймём, признаем и содрогнемся от мучительного отвращения к самим себе.
А свободной Украине, сражающейся против фашизма, слава."
Капітан Ватан! Хоча що це я, капітан то ж пуйло, уособлення оркського народу, а Дімон, ну Покємон.
Понятно, что имен не назвал, и так все знают, кто рашку гонит в пропасть...
Ця приказка набагато корисніша нам, ніж християнський постулат про "підстав другу щоку".
Я чекаю на удари по ВОРОЖІЙ ТЕРИТОРІЇ. А по кримському мосту там, де він виходить в Керч ( і це українська територія, по якій ми можемо вразити навіть американськими далекобійними системами - імаємо право на це!) - цю голку кремлівського кащєя-Путіна давно треба зламати.
Гірше ж не буде, ніж як зараз, цідити по краплі з нас кров?