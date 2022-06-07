"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.

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