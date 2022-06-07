РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12214 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
62 170 233
война (46939) Медведев (4040) Россия (91316)

"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.

Читайте: Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+101
Покажіть це Шольцу і Макрону.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:36
+83
Димон-утка (суднО) истерит потому что США отозвали визу единственному сыну Дмитрию Медведеву Илье. Этому утырку и 27-летнему чаду замглавы российского Совбеза дали 48 часов на то, чтобы "собрать манатки" и уехать из Соединенных Штатов.
показать весь комментарий
07.06.2022 12:41
+71
мал клоп да ванюч...
показать весь комментарий
07.06.2022 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Шо Медведев, опять вчера водярой обожрался
показать весь комментарий
07.06.2022 20:40 Ответить
Видно, випиває Дімон по-чорному! І не закусює...
показать весь комментарий
07.06.2022 21:08 Ответить
А ведь кто-то когда-то увидел в этом мурле либерала, способного на реформы и перезагрузку, современного политика с западной ориентацией.
Он же оказался обычным алкоголиком и психопатом с кучей психических отклонений и психологических комплексов, по-мещански любителем современных гаджетов, Макдоналдс и трусов Кельвин Кляйн.
показать весь комментарий
07.06.2022 22:01 Ответить
Он просто приспосабливается к изменившимся обстоятельствам. Способность к быстрой адаптации = выживаемость
показать весь комментарий
07.06.2022 22:52 Ответить
Там дивись у Мєдвєдєва комплексів неповноцінності ще більше ніж у путіна
показать весь комментарий
07.06.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2022 22:34 Ответить
У карликового алкоголика случился делирий )))))
показать весь комментарий
07.06.2022 22:46 Ответить
Текст после редакторской правки в Телеграмме:

Д.Медведев:

"Весь мир нас ненавидит, потому что мы отбросы и ублюдки, которые должны исчезнуть."
показать весь комментарий
08.06.2022 08:49 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2022 23:19 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2022 23:21 Ответить
***** присмерті по ходу, другого дебіла взяли в проект.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:27 Ответить
Дайте коротуну вогнегасника, бо срака згорить.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:29 Ответить
т.е. желать смерти и убивать украинцев - это нормально. А если в ответ хотят убить росию- то это уже моветон? сдохни, гнида. Просто сдохни.
показать весь комментарий
07.06.2022 23:46 Ответить
та не, там просто сынка нах из штатов послали, вот и произошло у папы возгорание ануса
показать весь комментарий
08.06.2022 05:59 Ответить
Российская журналистка Ксения Ларина, бывшая ведущая программ российского ТВ, о войне рашистов против Украины:

"100 дней войны. Сто дней позора моей страны.

У меня российское гражданство, я коренная жительница Москвы, русская по отцу и по матери.

Но, в этой войне, начатой Россией 24 февраля, я молю Бога о разгроме России, о разгроме ее армии.

Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.

Мы столько знаем о фашизме, мы столько героев придумали, мы создали великий антифашистский миф, но стараемся стереть из памяти наш главный секрет, нашу военную тайну: победив дракона в 1945 году, мы сами стали драконом, потому что мы задолго до этой войны уже были драконом.

Потому что сама наша страна возникла из драконьих зубов, бывший СССР, а ныне Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.

Эту пиррову победу 1945 года, которой мы так оголтело гордимся, мир должен выбить из-под наших опор, как табуретку под ногами убийцы и фашиста, приговоренного к виселице.

Мы не антифашистская страна.
Мы страна фашистская.

У России появится шанс возрождения только тогда, когда мы это поймём, признаем и содрогнемся от мучительного отвращения к самим себе.

А свободной Украине, сражающейся против фашизма, слава."
показать весь комментарий
08.06.2022 07:42 Ответить
Йой, який нестримний патріот!

Капітан Ватан! Хоча що це я, капітан то ж пуйло, уособлення оркського народу, а Дімон, ну Покємон.
показать весь комментарий
08.06.2022 00:13 Ответить
бойовий гном
показать весь комментарий
08.06.2022 08:16 Ответить
Дімон покидьок та колишня ********** прокладка ******** за харчі, але здохне на смітнику.
показать весь комментарий
08.06.2022 00:13 Ответить
Штопанный медведь очнулся
показать весь комментарий
08.06.2022 01:28 Ответить
Представляю себе, как эта недоруснявая недомразь, встретив при равных условиях тех кого оно так ненавидит, обосрала бы себе пятки. И уверен на 200% любой бы побрезговал эту обосраную тварюку пальцем тронуть. Надеюсь, оно всё-таки найдет свою смертельную дозу..
показать весь комментарий
08.06.2022 01:44 Ответить
Да, смело он против ***** и его приближенных высказался.
Понятно, что имен не назвал, и так все знают, кто рашку гонит в пропасть...
показать весь комментарий
08.06.2022 01:52 Ответить
Якщо він про парашку і тамтешнє "население"- то повністю згідний...
показать весь комментарий
08.06.2022 04:59 Ответить
убогое . прямоходящее животное . а мы удивляемся что их там 85 проц. таких как этот ублюдок . но разница между этими животными ооооочень велика --- у этого ***** и таких как он арестовали яхты и дворцы в ЕВРОПЕ . и они трясутся от злости . а остальное рашабыдло просто zомбированное стадо ***** живущее в основной массе без газа и унитаза --- ИМ ПЕРЕД ВОЙНОЙ СЦАРЬ ПОЗВОЛИЛ ВАЛЕЖНИК В ТАЙГЕ СОБИРАТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ --- ЭТО ***** В БЕНЗОКОЛОНКЕ И ЭТО В 2021 ГОДУ И БЫДЛО ДЕЛАЕТ ОДОБРЯМС ***** И ЕГО БАНДЕ --- ИЗ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ИМПЕРСКОЕ ВЯЛИЧИЕ НАДО ЛЕТ 50 ИСКОРЕНЯТЬ КАК У НЕМЦЕВ ПОСЛЕ ГИТЛЕРА
показать весь комментарий
08.06.2022 06:16 Ответить
50 лет мало будет. Для дерашизации и демилитаризации Мордора необходимо 150 лет гуманитарной оккупации России и подмандатного управления ею со стороны ООН и ЕС.
показать весь комментарий
08.06.2022 10:02 Ответить
Звучить так ніби: "Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграм такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу(свої пости в Телеграмі). Вони покидьки та виродки, мої пости в Телеграмі. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли". Сповідь шизофреника з роздвоєнням особисті просто
показать весь комментарий
08.06.2022 06:41 Ответить
Запой....Американ бой....
показать весь комментарий
08.06.2022 07:41 Ответить
Мухи та комари бажають чогось і що?
показать весь комментарий
08.06.2022 10:12 Ответить
Противная квадратная голова у второго карлика.
показать весь комментарий
08.06.2022 10:48 Ответить
Не держчиновник, а якась "курсистка - істеричка"! Але ж що, окрім неприкритої ІСТЕРИКИ, можна очікувати від одного з ТВАРИН, які на протязі століть весь час намагаються ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ та НЕНЬКУ, але ж у них це НЕ ВИХОДИТЬ? Він нас "ненавидить"... А за що, за те, що ми хочемо і (головне) БУДЕМО і далі жити у вільній незалежній країні, спілкуватись власною мовою і робити так, як це корисно для нас і України, а не для якихось там "вєлікіх дядєй з запарєбріка"?! Ти, МРАЗОТА, ще навіть і не здогадуєшся, що тебе (і тисяч таких само ТВАРИН, як ти) очікує у недалекому майбутньому... Тому як якби знав, то краще б вже зараз прийняв отруту, як такий само міжнародний злочинець Герінг майже 76 років тому зробив у Нюрнберзі! А те, що на вас очікує незабаром такий само Трибунал, як і німецьких нацистів, можете навіть не сумніватись! Навіть попри всі "сківчання" всіх цих макронів, шольців, кісенжерів та іншої ПИ@ДОТИ, яка зараз скрізь розказує, що у вас, ТВАРИНИ, начебто "потрібно зберегти" якесь там "обличчя"... ДАРМА! Все одно УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ, ваша країна розвалиться так само, як 30 років тому зробив "совок", а ФРН, Франція та Італія врешті решт ПЕРЕСТАНУТЬ бути провідними країнами, тому як ЇХ ЧАС як "великих країн", які керують Європою, невпинно СКІНЧУЄТЬСЯ! СЛАВА УКРАЇНІ!!! СМЕРТЬ ЇЇ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
08.06.2022 14:30 Ответить
Клин вибивають клином.
Ця приказка набагато корисніша нам, ніж християнський постулат про "підстав другу щоку".
Я чекаю на удари по ВОРОЖІЙ ТЕРИТОРІЇ. А по кримському мосту там, де він виходить в Керч ( і це українська територія, по якій ми можемо вразити навіть американськими далекобійними системами - імаємо право на це!) - цю голку кремлівського кащєя-Путіна давно треба зламати.
Гірше ж не буде, ніж як зараз, цідити по краплі з нас кров?
показать весь комментарий
10.06.2022 13:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 