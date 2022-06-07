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"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведєв про "ворогів Росії"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв знищити "покидьків та виродків".

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас соратник російського диктатора не назвав персон.

"Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграм такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу. Вони покидьки та виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+101
Покажіть це Шольцу і Макрону.
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07.06.2022 12:36
+83
Димон-утка (суднО) истерит потому что США отозвали визу единственному сыну Дмитрию Медведеву Илье. Этому утырку и 27-летнему чаду замглавы российского Совбеза дали 48 часов на то, чтобы "собрать манатки" и уехать из Соединенных Штатов.
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07.06.2022 12:41
+71
мал клоп да ванюч...
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07.06.2022 12:37
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Шо Медведев, опять вчера водярой обожрался
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07.06.2022 20:40 Відповісти
Видно, випиває Дімон по-чорному! І не закусює...
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07.06.2022 21:08 Відповісти
А ведь кто-то когда-то увидел в этом мурле либерала, способного на реформы и перезагрузку, современного политика с западной ориентацией.
Он же оказался обычным алкоголиком и психопатом с кучей психических отклонений и психологических комплексов, по-мещански любителем современных гаджетов, Макдоналдс и трусов Кельвин Кляйн.
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07.06.2022 22:01 Відповісти
Он просто приспосабливается к изменившимся обстоятельствам. Способность к быстрой адаптации = выживаемость
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07.06.2022 22:52 Відповісти
Там дивись у Мєдвєдєва комплексів неповноцінності ще більше ніж у путіна
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07.06.2022 22:21 Відповісти
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07.06.2022 22:34 Відповісти
У карликового алкоголика случился делирий )))))
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07.06.2022 22:46 Відповісти
Текст после редакторской правки в Телеграмме:

Д.Медведев:

"Весь мир нас ненавидит, потому что мы отбросы и ублюдки, которые должны исчезнуть."
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08.06.2022 08:49 Відповісти
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07.06.2022 23:19 Відповісти
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07.06.2022 23:21 Відповісти
***** присмерті по ходу, другого дебіла взяли в проект.
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07.06.2022 23:27 Відповісти
Дайте коротуну вогнегасника, бо срака згорить.
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07.06.2022 23:29 Відповісти
т.е. желать смерти и убивать украинцев - это нормально. А если в ответ хотят убить росию- то это уже моветон? сдохни, гнида. Просто сдохни.
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07.06.2022 23:46 Відповісти
та не, там просто сынка нах из штатов послали, вот и произошло у папы возгорание ануса
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08.06.2022 05:59 Відповісти
Российская журналистка Ксения Ларина, бывшая ведущая программ российского ТВ, о войне рашистов против Украины:

"100 дней войны. Сто дней позора моей страны.

У меня российское гражданство, я коренная жительница Москвы, русская по отцу и по матери.

Но, в этой войне, начатой Россией 24 февраля, я молю Бога о разгроме России, о разгроме ее армии.

Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.

Мы столько знаем о фашизме, мы столько героев придумали, мы создали великий антифашистский миф, но стараемся стереть из памяти наш главный секрет, нашу военную тайну: победив дракона в 1945 году, мы сами стали драконом, потому что мы задолго до этой войны уже были драконом.

Потому что сама наша страна возникла из драконьих зубов, бывший СССР, а ныне Россия - это страна-чума, страна-зверь, страна-фашист.

Эту пиррову победу 1945 года, которой мы так оголтело гордимся, мир должен выбить из-под наших опор, как табуретку под ногами убийцы и фашиста, приговоренного к виселице.

Мы не антифашистская страна.
Мы страна фашистская.

У России появится шанс возрождения только тогда, когда мы это поймём, признаем и содрогнемся от мучительного отвращения к самим себе.

А свободной Украине, сражающейся против фашизма, слава."
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08.06.2022 07:42 Відповісти
Йой, який нестримний патріот!

Капітан Ватан! Хоча що це я, капітан то ж пуйло, уособлення оркського народу, а Дімон, ну Покємон.
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08.06.2022 00:13 Відповісти
бойовий гном
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08.06.2022 08:16 Відповісти
Дімон покидьок та колишня ********** прокладка ******** за харчі, але здохне на смітнику.
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08.06.2022 00:13 Відповісти
Штопанный медведь очнулся
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08.06.2022 01:28 Відповісти
Представляю себе, как эта недоруснявая недомразь, встретив при равных условиях тех кого оно так ненавидит, обосрала бы себе пятки. И уверен на 200% любой бы побрезговал эту обосраную тварюку пальцем тронуть. Надеюсь, оно всё-таки найдет свою смертельную дозу..
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08.06.2022 01:44 Відповісти
Да, смело он против ***** и его приближенных высказался.
Понятно, что имен не назвал, и так все знают, кто рашку гонит в пропасть...
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08.06.2022 01:52 Відповісти
Якщо він про парашку і тамтешнє "население"- то повністю згідний...
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08.06.2022 04:59 Відповісти
убогое . прямоходящее животное . а мы удивляемся что их там 85 проц. таких как этот ублюдок . но разница между этими животными ооооочень велика --- у этого ***** и таких как он арестовали яхты и дворцы в ЕВРОПЕ . и они трясутся от злости . а остальное рашабыдло просто zомбированное стадо ***** живущее в основной массе без газа и унитаза --- ИМ ПЕРЕД ВОЙНОЙ СЦАРЬ ПОЗВОЛИЛ ВАЛЕЖНИК В ТАЙГЕ СОБИРАТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ --- ЭТО ***** В БЕНЗОКОЛОНКЕ И ЭТО В 2021 ГОДУ И БЫДЛО ДЕЛАЕТ ОДОБРЯМС ***** И ЕГО БАНДЕ --- ИЗ ЭТИХ ЖИВОТНЫХ ИМПЕРСКОЕ ВЯЛИЧИЕ НАДО ЛЕТ 50 ИСКОРЕНЯТЬ КАК У НЕМЦЕВ ПОСЛЕ ГИТЛЕРА
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08.06.2022 06:16 Відповісти
50 лет мало будет. Для дерашизации и демилитаризации Мордора необходимо 150 лет гуманитарной оккупации России и подмандатного управления ею со стороны ООН и ЕС.
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08.06.2022 10:02 Відповісти
Звучить так ніби: "Мене часто запитують, чому мої пости у Телеграм такі різкі. Відповідаю - я їх ненавиджу(свої пости в Телеграмі). Вони покидьки та виродки, мої пости в Телеграмі. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли". Сповідь шизофреника з роздвоєнням особисті просто
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08.06.2022 06:41 Відповісти
Запой....Американ бой....
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08.06.2022 07:41 Відповісти
Мухи та комари бажають чогось і що?
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08.06.2022 10:12 Відповісти
Противная квадратная голова у второго карлика.
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08.06.2022 10:48 Відповісти
Не держчиновник, а якась "курсистка - істеричка"! Але ж що, окрім неприкритої ІСТЕРИКИ, можна очікувати від одного з ТВАРИН, які на протязі століть весь час намагаються ЗНИЩИТИ УКРАЇНЦІВ та НЕНЬКУ, але ж у них це НЕ ВИХОДИТЬ? Він нас "ненавидить"... А за що, за те, що ми хочемо і (головне) БУДЕМО і далі жити у вільній незалежній країні, спілкуватись власною мовою і робити так, як це корисно для нас і України, а не для якихось там "вєлікіх дядєй з запарєбріка"?! Ти, МРАЗОТА, ще навіть і не здогадуєшся, що тебе (і тисяч таких само ТВАРИН, як ти) очікує у недалекому майбутньому... Тому як якби знав, то краще б вже зараз прийняв отруту, як такий само міжнародний злочинець Герінг майже 76 років тому зробив у Нюрнберзі! А те, що на вас очікує незабаром такий само Трибунал, як і німецьких нацистів, можете навіть не сумніватись! Навіть попри всі "сківчання" всіх цих макронів, шольців, кісенжерів та іншої ПИ@ДОТИ, яка зараз скрізь розказує, що у вас, ТВАРИНИ, начебто "потрібно зберегти" якесь там "обличчя"... ДАРМА! Все одно УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ, ваша країна розвалиться так само, як 30 років тому зробив "совок", а ФРН, Франція та Італія врешті решт ПЕРЕСТАНУТЬ бути провідними країнами, тому як ЇХ ЧАС як "великих країн", які керують Європою, невпинно СКІНЧУЄТЬСЯ! СЛАВА УКРАЇНІ!!! СМЕРТЬ ЇЇ ВОРОГАМ!!!
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08.06.2022 14:30 Відповісти
Клин вибивають клином.
Ця приказка набагато корисніша нам, ніж християнський постулат про "підстав другу щоку".
Я чекаю на удари по ВОРОЖІЙ ТЕРИТОРІЇ. А по кримському мосту там, де він виходить в Керч ( і це українська територія, по якій ми можемо вразити навіть американськими далекобійними системами - імаємо право на це!) - цю голку кремлівського кащєя-Путіна давно треба зламати.
Гірше ж не буде, ніж як зараз, цідити по краплі з нас кров?
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10.06.2022 13:55 Відповісти
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