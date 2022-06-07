"НТВ" в Молдове оштрафовали за освещение событий 9 мая

Телеканал получил два публичных предупреждения и вынужден заплатить 18 тыс. леев (около $950) штрафа за предвзятое отношение и отсутствие баланса при освещении событий 9 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

По мнению Молдавского Совета по вопросам телевидения и радио (СТР), телеканал NTV Moldova нарушил положение Кодекса телевидения и радио, согласно которому информация должна исходить из надежных источников, события должны отражаться беспристрастно и сохранять баланс, представляя разные точки зрения.

В частности, по мнению совета, ведущий передачи Accent Direct Алексей Лунгу в эфире 19 апреля высказывал свое мнение на обсуждаемые темы и "предвзято относился к высказываниям своего гостя, поддерживая его мнение".

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Кроме того, СТР установил, что в вечерних новостях 9 мая этот праздник назвали Днем Победы в Великой Отечественной войне. По мнению СТР, так в СССР называли победу во Второй мировой войне.

"Таким образом, акцентировали только взгляды тех, кто поддерживает эту идеологию, не предоставив другие исторические данные о Второй мировой войне", — сообщает СТР.

Кроме того, в репортаже о георгиевской ленте телеканал представил только мнение тех, кто поддерживает пропаганду этого символа, заявили в СТР.

Также, по мнению совета, телеканал представил недостоверную информацию о числе участников демонстрации 9 мая.

Телеканал NTV Moldova заявил, что не нарушил законодательство, говоря о числе участников праздничных мероприятий, так как в репортаже шла речь о двух акциях — Марше Победы и шествии "Бессмертный полк".

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Также телеканал отметил, что 9 мая "был и остается государственным праздником в Молдове, официально называемым Днем Победы в честь памяти героев, погибших за независимость Родины".

"В связи с этим, в репортаже выразили свое мнение все люди. Неясно, какое еще мнение нужно было представить для сбалансированного освещения событий", — заявил телеканал.