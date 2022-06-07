РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12214 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 484 8
День Победы (1183) Молдова (1686) пропаганда (3475) Россия (91316) телевидение (856) штраф (1229)

"НТВ" в Молдове оштрафовали за освещение событий 9 мая

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нтв

Телеканал получил два публичных предупреждения и вынужден заплатить 18 тыс. леев (около $950) штрафа за предвзятое отношение и отсутствие баланса при освещении событий 9 мая.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

По мнению Молдавского Совета по вопросам телевидения и радио (СТР), телеканал NTV Moldova нарушил положение Кодекса телевидения и радио, согласно которому информация должна исходить из надежных источников, события должны отражаться беспристрастно и сохранять баланс, представляя разные точки зрения.

В частности, по мнению совета, ведущий передачи Accent Direct Алексей Лунгу в эфире 19 апреля высказывал свое мнение на обсуждаемые темы и "предвзято относился к высказываниям своего гостя, поддерживая его мнение".

Также читайте: Молдавские пограничники задержали украинского депутата Яковенко

Кроме того, СТР установил, что в вечерних новостях 9 мая этот праздник назвали Днем Победы в Великой Отечественной войне. По мнению СТР, так в СССР называли победу во Второй мировой войне.

"Таким образом, акцентировали только взгляды тех, кто поддерживает эту идеологию, не предоставив другие исторические данные о Второй мировой войне", — сообщает СТР.

Кроме того, в репортаже о георгиевской ленте телеканал представил только мнение тех, кто поддерживает пропаганду этого символа, заявили в СТР.

Также, по мнению совета, телеканал представил недостоверную информацию о числе участников демонстрации 9 мая.

Телеканал NTV Moldova заявил, что не нарушил законодательство, говоря о числе участников праздничных мероприятий, так как в репортаже шла речь о двух акциях — Марше Победы и шествии "Бессмертный полк".

Читайте: В Молдове запретили показ российских новостей и пропагандистских телешоу

Также телеканал отметил, что 9 мая "был и остается государственным праздником в Молдове, официально называемым Днем Победы в честь памяти героев, погибших за независимость Родины".

"В связи с этим, в репортаже выразили свое мнение все люди. Неясно, какое еще мнение нужно было представить для сбалансированного освещения событий", — заявил телеканал.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неясно, яка ще думка має бути представлена ​​для збалансованого висвітлення подій", - заявив телеканал....

take

показать весь комментарий
07.06.2022 13:09 Ответить
А когда кацапы окружат Кишинев, они им третье предупреждение выпишут😂😂😂
показать весь комментарий
07.06.2022 13:11 Ответить
хера оно там до сих пор вещает?закрыть яво нах
показать весь комментарий
07.06.2022 13:18 Ответить
Зато последовательные
показать весь комментарий
07.06.2022 13:28 Ответить
950 доларів???

Дешево ж молдавани оцінюють свою інформаційну безпеку.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:29 Ответить
Оно там вещает? Однако...
показать весь комментарий
07.06.2022 13:31 Ответить
Что-то дёшево. Должно быть в 100 раз больше.
показать весь комментарий
07.06.2022 13:56 Ответить
Вполне правильно и справедливой была бы практика Молдовы собирать штрафы с росссийских медиапомоек для оплаты газу
показать весь комментарий
07.06.2022 15:43 Ответить
 
 