"НТВ" в Молдові оштрафували за висвітлення подій 9 травня

Телеканал отримав два публічних попередження та змушений заплатити 18 тис. леїв (близько $950) штрафу за упереджене ставлення та відсутність балансу при висвітленні подій 9 травня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

На думку Молдовської Ради з питань телебачення і радіо (СТР), телеканал NTV Moldova порушив положення Кодексу телебачення і радіо, згідно з яким інформація повинна виходити з надійних джерел, події повинні відображатись неупереджено і зберігати баланс, представляючи різні точки зору.

Зокрема, на думку ради, ведучий передачі Accent Direct Олексій Лунгу в ефірі 19 квітня висловлював свою думку на теми, що обговорюються, і "упереджено ставився до висловлювань свого гостя, підтримуючи його думку".

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Крім того, СТР постановила, що у вечірніх новинах 9 травня це свято назвали Днем перемоги у Великій вітчизняній війні. На думку СТР, таким чином акцент зробили лише на поглядах тих, хто підтримує цю ідеологію, без надання інших історичних даних щодо Другої світової війни.

Крім того, у репортажі про георгіївську стрічку, віднедавна заборонений у Молдові символ, телеканал надавав думки лише тих, хто підтримує пропаганду цього символу.

Також, на думку ради, телеканал подав недостовірну інформацію про кількість учасників маніфестацій 9 травня.

Телеканал NTV Moldova заявив, що не порушував законодавство щодо кількості учасників святкових заходів, оскільки у репортажі йшлося про дві акції - Марш перемоги та ходу "Безсмертного полку".

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Також телеканал зазначив, що 9 травня "був і залишається державним святом у Молдові, офіційно названим Днем Перемоги та відомим пам'яттю героїв, які загинули за незалежність Батьківщини".

"У зв'язку з цим усі люди висловили свою думку у репортажі. Неясно, яка ще думка має бути представлена ​​для збалансованого висвітлення подій", - заявив телеканал.