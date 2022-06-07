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Пограничники обнаружили пехоту противника, а ВСУ ее уничтожили, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения ГПСУ обнаружили вражескую пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

"6 июня с помощью беспилотника подразделения ГПСУ обнаружили пехоту противника, после чего ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Отмечается, что на границе с Беларусью остается угроза ракетных и авиаударов, а на границе с Молдовой в Приднестровском сегменте изменений нет.
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Топ комментарии
+25
Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
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07.06.2022 15:20
+20
Гарні новини. Дякуємо хлопці.
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07.06.2022 15:18
+20
Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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07.06.2022 15:44
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Гарні новини. Дякуємо хлопці.
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07.06.2022 15:18 Ответить
Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
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07.06.2022 15:20 Ответить
да то поляки напасть хотели, их и завалили. чесслово, патрушев сказал же, что Польша хочет часть Укоаины
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07.06.2022 19:08 Ответить
Хорошее взаимодействие, так держать!!!
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07.06.2022 15:21 Ответить
Хоть одна хорошая новость
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07.06.2022 15:22 Ответить
Надеюсь насыпали за паребрик?
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07.06.2022 15:29 Ответить
Война не объявлена. Сам тут недопонимаю, но видится, что мы без объявления войны не можем бить по территории запоребрика. Поэтому надежда - надеждой, но вслух поясняем, что все взрывы на той стороне - это оттого, что орки курят в неположенном месте.
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07.06.2022 15:58 Ответить
Забудьте про выражение объявление войны. Война считается начавшейся по факту начала военных действий. Вы про брошеную в лицо перчатку вспомните еще.
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07.06.2022 16:11 Ответить
нам війну не оголошували, бо в них це - "спецоперація'', ми війну рашці не оголошуємо, бо тоді ми будемо агресорами, згідно міжнародного права та не зможемо притягти путіна у Гаагу
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07.06.2022 16:20 Ответить
Україна може теж оголосити спецоперацію з аналогічними цілями.
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07.06.2022 17:24 Ответить
І потрапимо під аналогічні санкції.
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07.06.2022 20:03 Ответить
Єноти в паніці - кому танцювати
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07.06.2022 15:39 Ответить
манулам...или бобрам
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07.06.2022 23:11 Ответить
И где это было? Где-то....
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07.06.2022 15:39 Ответить
Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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07.06.2022 15:44 Ответить
Что, где, чиво?
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07.06.2022 16:38 Ответить
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07.06.2022 19:23 Ответить
Что, где, чиво?
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07.06.2022 16:38 Ответить
Бла, бла, бла... Новость от Арестовича.
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07.06.2022 18:32 Ответить
 
 