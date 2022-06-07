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Пограничники обнаружили пехоту противника, а ВСУ ее уничтожили, - ГПСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения ГПСУ обнаружили вражескую пехоту противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ в Telegram.
"6 июня с помощью беспилотника подразделения ГПСУ обнаружили пехоту противника, после чего ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на границе с Беларусью остается угроза ракетных и авиаударов, а на границе с Молдовой в Приднестровском сегменте изменений нет.
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