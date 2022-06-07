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Прикордонники виявили піхоту противника, а ЗСУ її знищили, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи ДПСУ виявили ворожу піхоту противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ у Telegram.

"6 червня за допомогою безпілотника підрозділи ДПСУ виявили піхоту противника, після чого ЗСУ завдали ураження ворогу із застосуванням мінометів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увечері 6 червня рашисти з мінометів тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ

Зазначається, що на кордоні з Білоруссю залишається загроза ракетних та авіаударів, а на кордоні з Молдовою у Придністровському сегменті змін немає.
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Топ коментарі
+25
Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
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07.06.2022 15:20
+20
Гарні новини. Дякуємо хлопці.
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07.06.2022 15:18
+20
Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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07.06.2022 15:44
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Гарні новини. Дякуємо хлопці.
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07.06.2022 15:18 Відповісти
Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
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07.06.2022 15:20 Відповісти
да то поляки напасть хотели, их и завалили. чесслово, патрушев сказал же, что Польша хочет часть Укоаины
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07.06.2022 19:08 Відповісти
Хорошее взаимодействие, так держать!!!
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07.06.2022 15:21 Відповісти
Хоть одна хорошая новость
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07.06.2022 15:22 Відповісти
Надеюсь насыпали за паребрик?
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07.06.2022 15:29 Відповісти
Война не объявлена. Сам тут недопонимаю, но видится, что мы без объявления войны не можем бить по территории запоребрика. Поэтому надежда - надеждой, но вслух поясняем, что все взрывы на той стороне - это оттого, что орки курят в неположенном месте.
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07.06.2022 15:58 Відповісти
Забудьте про выражение объявление войны. Война считается начавшейся по факту начала военных действий. Вы про брошеную в лицо перчатку вспомните еще.
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07.06.2022 16:11 Відповісти
нам війну не оголошували, бо в них це - "спецоперація'', ми війну рашці не оголошуємо, бо тоді ми будемо агресорами, згідно міжнародного права та не зможемо притягти путіна у Гаагу
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07.06.2022 16:20 Відповісти
Україна може теж оголосити спецоперацію з аналогічними цілями.
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07.06.2022 17:24 Відповісти
І потрапимо під аналогічні санкції.
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07.06.2022 20:03 Відповісти
Єноти в паніці - кому танцювати
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07.06.2022 15:39 Відповісти
манулам...или бобрам
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07.06.2022 23:11 Відповісти
И где это было? Где-то....
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07.06.2022 15:39 Відповісти
Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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07.06.2022 15:44 Відповісти
Что, где, чиво?
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07.06.2022 16:38 Відповісти
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07.06.2022 19:23 Відповісти
Что, где, чиво?
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07.06.2022 16:38 Відповісти
Бла, бла, бла... Новость от Арестовича.
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07.06.2022 18:32 Відповісти
 
 