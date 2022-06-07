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Прикордонники виявили піхоту противника, а ЗСУ її знищили, - ДПСУ
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Підрозділи ДПСУ виявили ворожу піхоту противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ у Telegram.
"6 червня за допомогою безпілотника підрозділи ДПСУ виявили піхоту противника, після чого ЗСУ завдали ураження ворогу із застосуванням мінометів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на кордоні з Білоруссю залишається загроза ракетних та авіаударів, а на кордоні з Молдовою у Придністровському сегменті змін немає.
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