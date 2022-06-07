Прикордонники виявили піхоту противника, а ЗСУ її знищили, - ДПСУ

Підрозділи ДПСУ виявили ворожу піхоту противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ у Telegram.

"6 червня за допомогою безпілотника підрозділи ДПСУ виявили піхоту противника, після чого ЗСУ завдали ураження ворогу із застосуванням мінометів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увечері 6 червня рашисти з мінометів тричі обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ДПСУ

Зазначається, що на кордоні з Білоруссю залишається загроза ракетних та авіаударів, а на кордоні з Молдовою у Придністровському сегменті змін немає.