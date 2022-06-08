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Оккупанты расстреляли машиниста тепловоза в Запорожской области, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские военные расстреляли машиниста тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграме.

"Безжалостная война унесла жизнь настоящего украинского патриота, героя-железнодорожника, который даже в оккупации мужественно исполнил свой долг перед Украиной. Роман Семененко работал машинистом тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала Приднепровской железной дороги. Он - из железнодорожной династии, продолжил дело отца и старшего брата. Когда Пологи оккупировали российские захватчики, железнодорожник отправил семью в безопасное место, а сам присоединился к местному движению сопротивления. Его участники действенно наносили ущерб врагу", - говорится в сообщении.

По информации одного из побратимов, оккупанты выследили Романа и арестовали. Пытали и допрашивали, требуя раскрыть информацию о хранении оружия и местонахождении старшего брата, который вместе с другими пологовчанами противодействовал врагам в Запорожской области. Роман не признался и никого не сдал. Его расстреляли.

У Романа остались жена и тринадцатилетняя дочь Полина.

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Топ комментарии
+46
Слава Герою! Вічна пам'ять та низький уклін... Смерть кацапсятині!
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08.06.2022 12:33
+34
Москалі кляті , за всі злодіяння на нашій землі відповідатимете і перед
законом , і перед нашими воїнами !
Пощади вам не буде , НІКОЛИ 😠
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08.06.2022 12:34
+17
Нужны симметричные ответы. Я имею ввиду расстрелы кацапов и манкуртов. Не надо шума и камер, просто уничтожать. Нельзя победить, когда ты играешь по всем правилам, даже самым дебильным, а у врага полностью развязаны руки.
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08.06.2022 12:41
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Слава Герою! Вічна пам'ять та низький уклін... Смерть кацапсятині!
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08.06.2022 12:33 Ответить
Именем этого героя надо назвать улицу, в память о нем. А кацапам желаю, чтобы их дети любили брагу больше чем воду, тем кто здесь в Украине, конечно же подохнуть.
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08.06.2022 12:58 Ответить
Москалі кляті , за всі злодіяння на нашій землі відповідатимете і перед
законом , і перед нашими воїнами !
Пощади вам не буде , НІКОЛИ 😠
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08.06.2022 12:34 Ответить
Нужны симметричные ответы. Я имею ввиду расстрелы кацапов и манкуртов. Не надо шума и камер, просто уничтожать. Нельзя победить, когда ты играешь по всем правилам, даже самым дебильным, а у врага полностью развязаны руки.
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08.06.2022 12:41 Ответить
Вчера в Херсоне коллаборантов местных в кафе каком то подорвали
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08.06.2022 13:33 Ответить
По-моему, Ленин писал, что революцию нельзя сделать в белых перчатках.
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08.06.2022 13:33 Ответить
Багато чого він писав,червонопузі всі записи зберегли.
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08.06.2022 15:50 Ответить
Слава Герою! Цих людей не скорити!

"Махно цар, Махно бог
З Гуляй-Поля до Полог!"

Слава Україні! - Героям Слава! Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.06.2022 12:46 Ответить
Нічо. Зате зелена влада врчтувала цвннішого патріоиа - мера Мелітополя Фьодорова. Бо медійний. А машиніст - то лише машиніст. Їх ьагат, машиністів, а Фьодоров - один. От такі пріоритети. Сподіваюся, що хоч нагороду посмертно дадуть ф про сім'ю подбають, бо за сім'ю мера може і сам живий мер подбати, який гарантовано отримує немалу зарплатню наяіть не будучи мером по факту, через окупацію Мелітополя кацапами.
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08.06.2022 12:47 Ответить
Героям Слава! 🙏🏼

виплатити сім'ї патріота 1000000 гривень, витрати на похорон забезпечити державі, дівчинці дозволити безкоштовно навчатись в будь якому ВУЗі України який вона обере
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08.06.2022 12:49 Ответить
Кто то еще откроет пасть и будет просить сохранить ******* лицо и дагавариваться?
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08.06.2022 12:53 Ответить
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08.06.2022 13:08 Ответить
Розрісся лугандон на зелених дріжджах по всьому південному сході України.
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08.06.2022 13:56 Ответить
 
 