Оккупанты расстреляли машиниста тепловоза в Запорожской области, - "Укрзализныця"

Российские военные расстреляли машиниста тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграме.

"Безжалостная война унесла жизнь настоящего украинского патриота, героя-железнодорожника, который даже в оккупации мужественно исполнил свой долг перед Украиной. Роман Семененко работал машинистом тепловоза Пологовского локомотивного депо регионального филиала Приднепровской железной дороги. Он - из железнодорожной династии, продолжил дело отца и старшего брата. Когда Пологи оккупировали российские захватчики, железнодорожник отправил семью в безопасное место, а сам присоединился к местному движению сопротивления. Его участники действенно наносили ущерб врагу", - говорится в сообщении.

По информации одного из побратимов, оккупанты выследили Романа и арестовали. Пытали и допрашивали, требуя раскрыть информацию о хранении оружия и местонахождении старшего брата, который вместе с другими пологовчанами противодействовал врагам в Запорожской области. Роман не признался и никого не сдал. Его расстреляли.

У Романа остались жена и тринадцатилетняя дочь Полина.

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