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Окупанти розстріляли машиніста тепловоза у Запорізькій області, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські військові розстріляли машиніста тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис "Укрзалізниці" у телеграмі.

""Безжальна війна забрала життя справжнього українського патріота, героя-залізничника, який навіть в окупації мужньо виконав свій обов’язок перед Україною. Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії "Придніпровська залізниця. Він із залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата. Коли Пологи окупували російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву. Його учасники дієво дошкуляли ворогу", - йдеться в дописі.

За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. Його розстріляли.

У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстрілювали цивільних з танка на Харківщині, - МВС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Слава Герою! Вічна пам'ять та низький уклін... Смерть кацапсятині!
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08.06.2022 12:33
+34
Москалі кляті , за всі злодіяння на нашій землі відповідатимете і перед
законом , і перед нашими воїнами !
Пощади вам не буде , НІКОЛИ 😠
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08.06.2022 12:34
+17
Нужны симметричные ответы. Я имею ввиду расстрелы кацапов и манкуртов. Не надо шума и камер, просто уничтожать. Нельзя победить, когда ты играешь по всем правилам, даже самым дебильным, а у врага полностью развязаны руки.
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08.06.2022 12:41
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Слава Герою! Вічна пам'ять та низький уклін... Смерть кацапсятині!
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08.06.2022 12:33 Відповісти
Именем этого героя надо назвать улицу, в память о нем. А кацапам желаю, чтобы их дети любили брагу больше чем воду, тем кто здесь в Украине, конечно же подохнуть.
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08.06.2022 12:58 Відповісти
Москалі кляті , за всі злодіяння на нашій землі відповідатимете і перед
законом , і перед нашими воїнами !
Пощади вам не буде , НІКОЛИ 😠
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08.06.2022 12:34 Відповісти
Нужны симметричные ответы. Я имею ввиду расстрелы кацапов и манкуртов. Не надо шума и камер, просто уничтожать. Нельзя победить, когда ты играешь по всем правилам, даже самым дебильным, а у врага полностью развязаны руки.
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08.06.2022 12:41 Відповісти
Вчера в Херсоне коллаборантов местных в кафе каком то подорвали
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08.06.2022 13:33 Відповісти
По-моему, Ленин писал, что революцию нельзя сделать в белых перчатках.
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08.06.2022 13:33 Відповісти
Багато чого він писав,червонопузі всі записи зберегли.
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08.06.2022 15:50 Відповісти
Слава Герою! Цих людей не скорити!

"Махно цар, Махно бог
З Гуляй-Поля до Полог!"

Слава Україні! - Героям Слава! Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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08.06.2022 12:46 Відповісти
Нічо. Зате зелена влада врчтувала цвннішого патріоиа - мера Мелітополя Фьодорова. Бо медійний. А машиніст - то лише машиніст. Їх ьагат, машиністів, а Фьодоров - один. От такі пріоритети. Сподіваюся, що хоч нагороду посмертно дадуть ф про сім'ю подбають, бо за сім'ю мера може і сам живий мер подбати, який гарантовано отримує немалу зарплатню наяіть не будучи мером по факту, через окупацію Мелітополя кацапами.
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08.06.2022 12:47 Відповісти
Героям Слава! 🙏🏼

виплатити сім'ї патріота 1000000 гривень, витрати на похорон забезпечити державі, дівчинці дозволити безкоштовно навчатись в будь якому ВУЗі України який вона обере
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08.06.2022 12:49 Відповісти
Кто то еще откроет пасть и будет просить сохранить ******* лицо и дагавариваться?
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08.06.2022 12:53 Відповісти
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08.06.2022 13:08 Відповісти
Розрісся лугандон на зелених дріжджах по всьому південному сході України.
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08.06.2022 13:56 Відповісти
 
 