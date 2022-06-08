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Во Львове впервые в Украине будут учить на оператора дрона

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии Война в Украине

дрони,курси

Во Львове запустят первые в Украине курсы оператора дрона. Обучение будет проводиться на базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Львовский портал со ссылкой на пресс-службу Львовской областной военной администрации.

Сейчас на операторов дрона есть запрос в сельском хозяйстве, лесном секторе, сфере экологии, строительства, обороны, а также медиа. О перспективности профессии свидетельствует наличие вакансий рынка труда и размер заработной платы, которую предлагают на сайтах по поиску работы.Начинающим без опыта предлагают от 15 тыс. грн, а более опытным операторам – от 20 тыс. грн.

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Поэтому в областном департаменте образования взялись за подготовку новой учебной программы, благодаря которой можно получить эту профессию.

Отметим, что курсы оператора дрона, которые вводятся во Львовском высшем профессиональном училище компьютерных технологий и строительства, будут первой учебной программой в Украине. До сих пор ни одно заведение не готовило таких специалистов.

Для того чтобы запустить курсы, закупили современные квадрокоптеры. Сейчас преподаватели осваивают их, чтобы потом поделиться своими знаниями с учениками.

Во Львове впервые в Украине будут учить на оператора дрона 01

Все дроны приобрели в рамках программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза. На них потратили более 232 тысяч гривен.

Регистрации на курс пока нет. Об этом и других деталях областная администрация обещает сообщить позже.

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З подачі дурнуватих дятлів чекайте прильоту ракет...
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08.06.2022 18:41 Ответить
А хіба на військових кафедрах вишів такої спеціальності не вчать? Навіщо не військовим ці знання? Перед Новим роком розповідали про один виш , на ф-ті військової підготовки якого, відкрили спеціальність оператора бойових безпілотних апаратів.
Місто, ясна річ, тут писати не буду
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08.06.2022 19:24 Ответить
Если америка признает россию страной-террористом, то те страны, которые будут покупать у нее нефть, будут признаны странами - спонсорами терроризма.

И тогда венгрия не сможет больше покупать российскую нефть.

Венгерский вопрос решится. И тогда Украина смело сможет перекрыть кран нефтепровода Дружба.
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08.06.2022 18:42 Ответить
проконсультуйтесь в хлопаків і дівчат 13-16.
вони вже навчені і замандячать ту гранату кожному кацапу під самісенький мавпячій хвіст, схований в лівій штаніні,
не дуже відволікаясь від алгебри.
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08.06.2022 18:52 Ответить
Тупі мавпи...

І що з такими робити??? Тільки арматурою в череп і мозок в кашу.

До речі це не відповідає дійсності бо навчання на оператора дронів вже доступне багато років в різних закладах...
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08.06.2022 19:25 Ответить
а чего там обучаться? тем более этими DJI
я сам за пол часа обучился, это умные дроные
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08.06.2022 19:52 Ответить
Не скажу де, але такі курси вже добрих два місяці функціонують. Офіційно, для мобілізованих. І, думаю, то не єдині. Так що...
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08.06.2022 21:47 Ответить
Наверно с 1 сентября как начнут ускорено---ой! Как же все просрано, проспано, продано, съедено.
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09.06.2022 00:12 Ответить
Хорошее дело!
Только уберите слово "впервые" или добавьте "в системе Министерства образования и науки".
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09.06.2022 10:33 Ответить
 
 