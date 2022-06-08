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У Львові вперше в Україні навчатимуть на оператора дрона

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології Війна в Україні

дрони,курси

У Львові запустять перші в Україні курси оператора дрона. Навчання проводитимуть на базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівський портал із посиланням на пресслужбу Львівської обласної військової адміністрації.

Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах із пошуку роботи. Початківцям без досвіду пропонують від 15 тис. грн, а досвідченішим операторам – від 20 тис. грн.

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Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми, завдяки якій можна здобути цей фах.

Зазначимо, що курси оператора дрона, які вводять у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва, будуть першою такою навчальною програмою в Україні. Досі жоден заклад не готував таких спеціалістів.

Для того, аби запустити курси, закупили сучасні квадрокоптери. Зараз викладачі освоюють їх, аби потім поділитися своїми знаннями з учнями.

У Львові вперше в Україні навчатимуть на оператора дрона 01

Усі дрони придбали у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. На них витратили понад 232 тисячі гривень.

Реєстрації на курс наразі ще немає. Про це та інші деталі обласна адміністрація обіцяє повідомити згодом.

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З подачі дурнуватих дятлів чекайте прильоту ракет...
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08.06.2022 18:41 Відповісти
А хіба на військових кафедрах вишів такої спеціальності не вчать? Навіщо не військовим ці знання? Перед Новим роком розповідали про один виш , на ф-ті військової підготовки якого, відкрили спеціальність оператора бойових безпілотних апаратів.
Місто, ясна річ, тут писати не буду
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08.06.2022 19:24 Відповісти
Если америка признает россию страной-террористом, то те страны, которые будут покупать у нее нефть, будут признаны странами - спонсорами терроризма.

И тогда венгрия не сможет больше покупать российскую нефть.

Венгерский вопрос решится. И тогда Украина смело сможет перекрыть кран нефтепровода Дружба.
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08.06.2022 18:42 Відповісти
проконсультуйтесь в хлопаків і дівчат 13-16.
вони вже навчені і замандячать ту гранату кожному кацапу під самісенький мавпячій хвіст, схований в лівій штаніні,
не дуже відволікаясь від алгебри.
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08.06.2022 18:52 Відповісти
Тупі мавпи...

І що з такими робити??? Тільки арматурою в череп і мозок в кашу.

До речі це не відповідає дійсності бо навчання на оператора дронів вже доступне багато років в різних закладах...
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08.06.2022 19:25 Відповісти
а чего там обучаться? тем более этими DJI
я сам за пол часа обучился, это умные дроные
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08.06.2022 19:52 Відповісти
Не скажу де, але такі курси вже добрих два місяці функціонують. Офіційно, для мобілізованих. І, думаю, то не єдині. Так що...
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08.06.2022 21:47 Відповісти
Наверно с 1 сентября как начнут ускорено---ой! Как же все просрано, проспано, продано, съедено.
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09.06.2022 00:12 Відповісти
Хорошее дело!
Только уберите слово "впервые" или добавьте "в системе Министерства образования и науки".
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09.06.2022 10:33 Відповісти
 
 