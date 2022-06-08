У Львові вперше в Україні навчатимуть на оператора дрона

У Львові запустять перші в Україні курси оператора дрона. Навчання проводитимуть на базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Львівський портал із посиланням на пресслужбу Львівської обласної військової адміністрації.

Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах із пошуку роботи. Початківцям без досвіду пропонують від 15 тис. грн, а досвідченішим операторам – від 20 тис. грн.

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Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми, завдяки якій можна здобути цей фах.

Зазначимо, що курси оператора дрона, які вводять у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва, будуть першою такою навчальною програмою в Україні. Досі жоден заклад не готував таких спеціалістів.

Для того, аби запустити курси, закупили сучасні квадрокоптери. Зараз викладачі освоюють їх, аби потім поділитися своїми знаннями з учнями.

Усі дрони придбали у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. На них витратили понад 232 тисячі гривень.

Реєстрації на курс наразі ще немає. Про це та інші деталі обласна адміністрація обіцяє повідомити згодом.

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