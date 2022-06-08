Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.
Резолюция была одобрена на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.
Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".
Кроме того, Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". По этому инструменту Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд. евро.
Кроме того, в тексте подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.
"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции.
Пожалуйста, подождите...
Ну тих , що утрималися ... ней думають ...
А 65 - проти - прошу озвучити - хто і якої країни та партії !
сподіваюсь, єврохитрозадики дослухаються до цієї рекомендації
Если после победы в войне с Парашей Украинцы изберут себе Украинскую власть, то всё, записанное в Конституции Украины при предыдущей Украинской власти будет происходить с удвоенной силой и скоростью.
Рада ЄС = Радбез ООН
useless
Угорщина має право вето
Тепер м'яч на нашій стороні - чим швидше влада прийме необхідні закони і стандарти, чим швидше проведе реформи - тим коротшим буде шлях до повноцінного членства у ЄС. Тут головне - виграти війну і вигнати рашистських колаборантів із банкової і Грушевського
Спочатку Україна повинна отримати статус країни кандидата - це обов'язкова умова для подальшого руху, через цей крок пройти не можливо. Рішення надати нам цей статус чи ні, вирішує не Європарламент, а Єврорада, на основі висновків Єврокомісії.
Резолюція Європарламенту, де-юре не має ніякого значення.
Будемо чекати 24 червня, та сподіватись на краще.
Коли вже дочасні нарешті??? Скільки ще терпіти того півшостого???
А по поводу проведения реформ для вступления, как тут некоторые заявляют. Румынию и Болгарию в свое время затащили в евросоюз при коррупции похлеще нашей. ****** они, европейцы.