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Новости За рубежом
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Европарламент (1705) Евросоюз (15905)

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

європарламент

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

Резолюция была одобрена на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Также читайте: Европарламент будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Кроме того, Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". По этому инструменту Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд. евро.

Кроме того, в тексте подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции.
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Топ комментарии
+20
ЗЕленое шобло все просрет.
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08.06.2022 21:09
+17
видно гетьман не дарма їздив до ЄС
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08.06.2022 21:57
+8
а баба-яга (венгрия) против...
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08.06.2022 21:12
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ЗЕленое шобло все просрет.
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08.06.2022 21:09 Ответить
І потім буде орати, що це нам не потрібно, ЄС нас не бере і все в такому роді
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08.06.2022 21:12 Ответить
що буде орати, де буде орати, на якому полі?
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08.06.2022 21:21 Ответить
Тут головне слово пєрєкуйом пА раялю
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08.06.2022 21:34 Ответить
а баба-яга (венгрия) против...
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08.06.2022 21:12 Ответить
Тоді "Дружбі" для ******* зась!
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08.06.2022 22:08 Ответить
Даруйте за нескромність, панове, але в мене повний консенсус з Європарламентом.
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08.06.2022 21:12 Ответить
жабуня етнічний коцап
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08.06.2022 21:22 Ответить
Єрмаче, перелогінься і не тупи.
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08.06.2022 21:23 Ответить
"За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися. Джерело: https://censor.net/ua/n3346801
Ну тих , що утрималися ... ней думають ...
А 65 - проти - прошу озвучити - хто і якої країни та партії !
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08.06.2022 21:25 Ответить
це добре
сподіваюсь, єврохитрозадики дослухаються до цієї рекомендації
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08.06.2022 21:26 Ответить
Эх гладко выглядит на бумаге эта резолюция как и в своё время будапештский меморандум .Хотя может быть евробюрократы и вспомнят ошибки недалёкого по историческим меркам прошлого и всё таки предоставят Украине всю ту помощь включая военную в которой она нуждается не отмахиваясь всякими резолюциями и меморандумами.Надежда слабая но всё таки есть
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08.06.2022 21:30 Ответить
Зради немає! Європа нам дала план - треба приймати закони для реформування країни, а не до шашликів готуватися. І тоді буде Україна в ЄС. А будапештський меморандум нічого не передбачав окрім приниження України
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08.06.2022 22:41 Ответить
А дальше что？Напомните сколько лет Турция является канлидатом в ЕС？
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08.06.2022 21:39 Ответить
Азия да .Но эту Азию раша боится ,уважает и считается с её мнением чего не скажешь о Ес
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08.06.2022 21:55 Ответить
Там з демократією не ладно та і смертне покарання, хотя демократія в Україні в забороні, а Мар'яна проект про смерть написала
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08.06.2022 21:55 Ответить
Туреччині дали кандидата авансом. Однак турки свій шанс просрали. До того ж громадяни ЄС не хочуть бачити Туреччину у себе в співтоваристві, навідміну від України
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08.06.2022 22:43 Ответить
А газ російський коли заборонять?
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08.06.2022 21:46 Ответить
Нескоро ещё .Когда lng терминалы и танкеры достроят ,чтобы сжиженный газ из штатов и Катара гонять
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08.06.2022 21:58 Ответить
Любой шаг вперёд по пути, записанном в Конституции Украины (ЕС и НАТО) приветствуется.
Если после победы в войне с Парашей Украинцы изберут себе Украинскую власть, то всё, записанное в Конституции Украины при предыдущей Украинской власти будет происходить с удвоенной силой и скоростью.
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08.06.2022 21:57 Ответить
видно гетьман не дарма їздив до ЄС
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08.06.2022 21:57 Ответить
65 против - давайте угадаю - венгры и несколько немцев?
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08.06.2022 22:33 Ответить
як і в 2-гу світову... два союзнички...
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08.06.2022 22:35 Ответить
"Європарламент рекомендував Раді ЄС"

Рада ЄС = Радбез ООН

useless

Угорщина має право вето
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08.06.2022 22:33 Ответить
You are pure idiot.
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08.06.2022 22:45 Ответить
По факту 65% парламентарів висловилися ЗА надання Україні членства, на фоні 15% тих, хто проти. Це блискавична перемога народу України! Півроку тому про такі цифри нам годі було й мріяти.
Тепер м'яч на нашій стороні - чим швидше влада прийме необхідні закони і стандарти, чим швидше проведе реформи - тим коротшим буде шлях до повноцінного членства у ЄС. Тут головне - виграти війну і вигнати рашистських колаборантів із банкової і Грушевського
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08.06.2022 22:54 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочиш!
Спочатку Україна повинна отримати статус країни кандидата - це обов'язкова умова для подальшого руху, через цей крок пройти не можливо. Рішення надати нам цей статус чи ні, вирішує не Європарламент, а Єврорада, на основі висновків Єврокомісії.
Резолюція Європарламенту, де-юре не має ніякого значення.
Будемо чекати 24 червня, та сподіватись на краще.
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08.06.2022 23:25 Ответить
Треба ******* попередити, що доля трубопроводу дружба у їхніх кривих руках.
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09.06.2022 00:22 Ответить
Дякуючи Порошенку!

Коли вже дочасні нарешті??? Скільки ще терпіти того півшостого???
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09.06.2022 01:01 Ответить
Турция уже 23 года как кандидат и конца и краю нет.
А по поводу проведения реформ для вступления, как тут некоторые заявляют. Румынию и Болгарию в свое время затащили в евросоюз при коррупции похлеще нашей. ****** они, европейцы.
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09.06.2022 07:51 Ответить
ти хоч знаєш десяток етнічних європейців, які хочуть бачити ісламську туреччину у ЄС? А ось підтримка України серед мешканців Євросоюзу зараз колосальна. До ого ж Туреччина ніхера не робить для євроінтеграції. У нас є шанс через 3-5 років вступити у ЄС.
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09.06.2022 14:10 Ответить
Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
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09.06.2022 10:53 Ответить
 
 