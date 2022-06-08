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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

європарламент

Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. "За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України".

Також читайте: Постачання зброї для України є обов’язком ЄС, - голова безпекового комітету Європарламенту Луазо

Крім того, Європарламент рекомендував "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною". За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

Окрім того, у тексті наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції.

Також читайте: Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
ЗЕленое шобло все просрет.
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08.06.2022 21:09
+17
видно гетьман не дарма їздив до ЄС
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08.06.2022 21:57
+8
а баба-яга (венгрия) против...
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08.06.2022 21:12
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ЗЕленое шобло все просрет.
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08.06.2022 21:09 Відповісти
І потім буде орати, що це нам не потрібно, ЄС нас не бере і все в такому роді
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08.06.2022 21:12 Відповісти
що буде орати, де буде орати, на якому полі?
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08.06.2022 21:21 Відповісти
Тут головне слово пєрєкуйом пА раялю
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08.06.2022 21:34 Відповісти
а баба-яга (венгрия) против...
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08.06.2022 21:12 Відповісти
Тоді "Дружбі" для ******* зась!
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08.06.2022 22:08 Відповісти
Даруйте за нескромність, панове, але в мене повний консенсус з Європарламентом.
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08.06.2022 21:12 Відповісти
жабуня етнічний коцап
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08.06.2022 21:22 Відповісти
Єрмаче, перелогінься і не тупи.
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08.06.2022 21:23 Відповісти
"За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися. Джерело: https://censor.net/ua/n3346801
Ну тих , що утрималися ... ней думають ...
А 65 - проти - прошу озвучити - хто і якої країни та партії !
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08.06.2022 21:25 Відповісти
це добре
сподіваюсь, єврохитрозадики дослухаються до цієї рекомендації
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08.06.2022 21:26 Відповісти
Эх гладко выглядит на бумаге эта резолюция как и в своё время будапештский меморандум .Хотя может быть евробюрократы и вспомнят ошибки недалёкого по историческим меркам прошлого и всё таки предоставят Украине всю ту помощь включая военную в которой она нуждается не отмахиваясь всякими резолюциями и меморандумами.Надежда слабая но всё таки есть
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08.06.2022 21:30 Відповісти
Зради немає! Європа нам дала план - треба приймати закони для реформування країни, а не до шашликів готуватися. І тоді буде Україна в ЄС. А будапештський меморандум нічого не передбачав окрім приниження України
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08.06.2022 22:41 Відповісти
А дальше что？Напомните сколько лет Турция является канлидатом в ЕС？
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08.06.2022 21:39 Відповісти
Азия да .Но эту Азию раша боится ,уважает и считается с её мнением чего не скажешь о Ес
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08.06.2022 21:55 Відповісти
Там з демократією не ладно та і смертне покарання, хотя демократія в Україні в забороні, а Мар'яна проект про смерть написала
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08.06.2022 21:55 Відповісти
Туреччині дали кандидата авансом. Однак турки свій шанс просрали. До того ж громадяни ЄС не хочуть бачити Туреччину у себе в співтоваристві, навідміну від України
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08.06.2022 22:43 Відповісти
А газ російський коли заборонять?
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08.06.2022 21:46 Відповісти
Нескоро ещё .Когда lng терминалы и танкеры достроят ,чтобы сжиженный газ из штатов и Катара гонять
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08.06.2022 21:58 Відповісти
Любой шаг вперёд по пути, записанном в Конституции Украины (ЕС и НАТО) приветствуется.
Если после победы в войне с Парашей Украинцы изберут себе Украинскую власть, то всё, записанное в Конституции Украины при предыдущей Украинской власти будет происходить с удвоенной силой и скоростью.
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08.06.2022 21:57 Відповісти
видно гетьман не дарма їздив до ЄС
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08.06.2022 21:57 Відповісти
65 против - давайте угадаю - венгры и несколько немцев?
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08.06.2022 22:33 Відповісти
як і в 2-гу світову... два союзнички...
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08.06.2022 22:35 Відповісти
"Європарламент рекомендував Раді ЄС"

Рада ЄС = Радбез ООН

useless

Угорщина має право вето
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08.06.2022 22:33 Відповісти
You are pure idiot.
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08.06.2022 22:45 Відповісти
По факту 65% парламентарів висловилися ЗА надання Україні членства, на фоні 15% тих, хто проти. Це блискавична перемога народу України! Півроку тому про такі цифри нам годі було й мріяти.
Тепер м'яч на нашій стороні - чим швидше влада прийме необхідні закони і стандарти, чим швидше проведе реформи - тим коротшим буде шлях до повноцінного членства у ЄС. Тут головне - виграти війну і вигнати рашистських колаборантів із банкової і Грушевського
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08.06.2022 22:54 Відповісти
Не кажи гоп поки не перескочиш!
Спочатку Україна повинна отримати статус країни кандидата - це обов'язкова умова для подальшого руху, через цей крок пройти не можливо. Рішення надати нам цей статус чи ні, вирішує не Європарламент, а Єврорада, на основі висновків Єврокомісії.
Резолюція Європарламенту, де-юре не має ніякого значення.
Будемо чекати 24 червня, та сподіватись на краще.
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08.06.2022 23:25 Відповісти
Треба ******* попередити, що доля трубопроводу дружба у їхніх кривих руках.
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09.06.2022 00:22 Відповісти
Дякуючи Порошенку!

Коли вже дочасні нарешті??? Скільки ще терпіти того півшостого???
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09.06.2022 01:01 Відповісти
Турция уже 23 года как кандидат и конца и краю нет.
А по поводу проведения реформ для вступления, как тут некоторые заявляют. Румынию и Болгарию в свое время затащили в евросоюз при коррупции похлеще нашей. ****** они, европейцы.
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09.06.2022 07:51 Відповісти
ти хоч знаєш десяток етнічних європейців, які хочуть бачити ісламську туреччину у ЄС? А ось підтримка України серед мешканців Євросоюзу зараз колосальна. До ого ж Туреччина ніхера не робить для євроінтеграції. У нас є шанс через 3-5 років вступити у ЄС.
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09.06.2022 14:10 Відповісти
Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
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09.06.2022 10:53 Відповісти
 
 