Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європарламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а також якнайшвидше надавати Україні необхідну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Deutsche Welle.
Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. "За" проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 - утрималися.
Європарламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України".
Крім того, Європарламент рекомендував "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною". За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.
Окрім того, у тексті наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.
"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції.
Будь ласка, зачекайте...
Ну тих , що утрималися ... ней думають ...
А 65 - проти - прошу озвучити - хто і якої країни та партії !
сподіваюсь, єврохитрозадики дослухаються до цієї рекомендації
Если после победы в войне с Парашей Украинцы изберут себе Украинскую власть, то всё, записанное в Конституции Украины при предыдущей Украинской власти будет происходить с удвоенной силой и скоростью.
Рада ЄС = Радбез ООН
useless
Угорщина має право вето
Тепер м'яч на нашій стороні - чим швидше влада прийме необхідні закони і стандарти, чим швидше проведе реформи - тим коротшим буде шлях до повноцінного членства у ЄС. Тут головне - виграти війну і вигнати рашистських колаборантів із банкової і Грушевського
Спочатку Україна повинна отримати статус країни кандидата - це обов'язкова умова для подальшого руху, через цей крок пройти не можливо. Рішення надати нам цей статус чи ні, вирішує не Європарламент, а Єврорада, на основі висновків Єврокомісії.
Резолюція Європарламенту, де-юре не має ніякого значення.
Будемо чекати 24 червня, та сподіватись на краще.
Коли вже дочасні нарешті??? Скільки ще терпіти того півшостого???
А по поводу проведения реформ для вступления, как тут некоторые заявляют. Румынию и Болгарию в свое время затащили в евросоюз при коррупции похлеще нашей. ****** они, европейцы.