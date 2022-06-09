Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой оказание поддержки Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в области безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации, размещенной на сайте Белого дома.

Как следует из заявления, лидеры "подтвердили всеобщую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики".

Они также "обсудили поддержку народа и власти Украины" в свете проведения Россией войны.

Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточному флангу НАТО".

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