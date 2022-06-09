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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден обсудил с Дудой оказание поддержки Украине

дуда

Президент США Джо Байден обсудил в среду по телефону с польским коллегой Анджеем Дудой оказание поддержки Украине. Стороны также говорили о сотрудничестве в области безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации, размещенной на сайте Белого дома.

Как следует из заявления, лидеры "подтвердили всеобщую приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и экономики".

Они также "обсудили поддержку народа и власти Украины" в свете проведения Россией войны.

Кроме того, "Байден подчеркнул приверженность США обеспечению безопасности Польши и восточному флангу НАТО".

Также читайте: Байден перед вторжением РФ в Украину рассекретил данные разведки

Байден Джо (2785) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+5
Маємо справжніх друзів і це так приємно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.06.2022 23:59
+5
Це добрмй знак. Крок до коаліції.
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09.06.2022 00:02
+4
два бандерівця точно рішення знайдуть.
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09.06.2022 00:13
Комментировать
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Маємо справжніх друзів і це так приємно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.06.2022 23:59 Ответить
Абоамси давай Байден, ми тут за безпеку на східному фланзі самі потурбуємось
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09.06.2022 00:00 Ответить
асфальт не клади а там і амрамси сбереться...
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09.06.2022 00:21 Ответить
Це добрмй знак. Крок до коаліції.
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09.06.2022 00:02 Ответить
два бандерівця точно рішення знайдуть.
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09.06.2022 00:13 Ответить
Ну то понятно. Польша заказала у США 500 HIMARS. США передают Украине 4. Внимание вопрос: от кого Украина получит остальные 496?
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09.06.2022 00:39 Ответить
Не неси хєрні. Ці 500 машин будуть виготовлені у найближчі 2-3 роки.
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09.06.2022 08:03 Ответить
А ти думаєш, війна раніше закінчиться?
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09.06.2022 09:49 Ответить
А пуйло обговорив з лукою курс рубля до рубля, бо більше ніхто не телефонує, навіть Макрон.
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09.06.2022 01:10 Ответить
кацапня - трупи ще треба заслуговнячить...
трупа нет.... - е місто.
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09.06.2022 01:19 Ответить
Польша заказала у США 500 хаймерсов что почти на 100 систем больше, чем есть на вооружении самих США! Поляки мыслят стратегически и это радует.
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09.06.2022 09:05 Ответить
Дуда, поспілкувався (вставляв мозги на місце) з "зе" і тут же було висвітлено цю розмову Байдену .(((Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни. )))
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09.06.2022 09:22 Ответить
 
 