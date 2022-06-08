Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні
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Президент США Джо Байден обговорив у середу телефоном з польським колегою Анджеєм Дудою надання підтримки Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації, яка розміщена на сайті Білого дому.
Як випливає із заяви, лідери "підтвердили загальну прихильність подальшому зміцненню двостороннього співробітництва у сфері безпеки та економіки".
Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни.
Крім того, "Байден підкреслив прихильність США забезпеченню безпеки Польщі і східного флангу НАТО".
Топ коментарі
+5 Amber
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