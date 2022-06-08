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Байден (2328) Дуда (627)

Байден обговорив з Дудою надання підтримки Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда

Президент США Джо Байден обговорив у середу телефоном з польським колегою Анджеєм Дудою надання підтримки Україні. Сторони також говорили про співпрацю у сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації, яка розміщена на сайті Білого дому.

Як випливає із заяви, лідери "підтвердили загальну прихильність подальшому зміцненню двостороннього співробітництва у сфері безпеки та економіки".

Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни.

Крім того, "Байден підкреслив прихильність США забезпеченню безпеки Польщі і східного флангу НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Маємо справжніх друзів і це так приємно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.06.2022 23:59
+5
Це добрмй знак. Крок до коаліції.
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09.06.2022 00:02
+4
два бандерівця точно рішення знайдуть.
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09.06.2022 00:13
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Маємо справжніх друзів і це так приємно 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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08.06.2022 23:59 Відповісти
Абоамси давай Байден, ми тут за безпеку на східному фланзі самі потурбуємось
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09.06.2022 00:00 Відповісти
асфальт не клади а там і амрамси сбереться...
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09.06.2022 00:21 Відповісти
Це добрмй знак. Крок до коаліції.
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09.06.2022 00:02 Відповісти
два бандерівця точно рішення знайдуть.
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09.06.2022 00:13 Відповісти
Ну то понятно. Польша заказала у США 500 HIMARS. США передают Украине 4. Внимание вопрос: от кого Украина получит остальные 496?
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09.06.2022 00:39 Відповісти
Не неси хєрні. Ці 500 машин будуть виготовлені у найближчі 2-3 роки.
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09.06.2022 08:03 Відповісти
А ти думаєш, війна раніше закінчиться?
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09.06.2022 09:49 Відповісти
А пуйло обговорив з лукою курс рубля до рубля, бо більше ніхто не телефонує, навіть Макрон.
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09.06.2022 01:10 Відповісти
кацапня - трупи ще треба заслуговнячить...
трупа нет.... - е місто.
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09.06.2022 01:19 Відповісти
Польша заказала у США 500 хаймерсов что почти на 100 систем больше, чем есть на вооружении самих США! Поляки мыслят стратегически и это радует.
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09.06.2022 09:05 Відповісти
Дуда, поспілкувався (вставляв мозги на місце) з "зе" і тут же було висвітлено цю розмову Байдену .(((Вони також "обговорили підтримку народу і владі України" у світлі проведення Росією війни. )))
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09.06.2022 09:22 Відповісти
 
 