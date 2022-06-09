Враг снова обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко
Оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
"У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. В Большой Костромке есть разрушения домов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль