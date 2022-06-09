Враг снова обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко

Оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. В Большой Костромке есть разрушения домов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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