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Враг снова обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко

обстріл

Оккупанты в очередной раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"У нас тревожно. Враг снова обстрелял Криворожский район. Пять раз ударил из артиллерии по Зеленодольскому обществу. В Большой Костромке есть разрушения домов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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обстрел (26891) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3853)


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