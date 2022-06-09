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Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

обстріл

Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас тривожно. Ворог знову обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни "Ураганами" обстріляли село на Дніпропетровщині. Є поранений, - ОВА

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