Ворог знову обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко
Окупанти вкотре обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас тривожно. Ворог знову обстріляв Криворізький район. П'ять разів ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці є руйнування будинків. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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