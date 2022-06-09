Россия выпустила по Украине уже более 2,6 тысяч ракет, - Зеленский

Российская Федерация за время полномасштабной войны выпустила по Украине более 2600 разных ракет. Большинство из них целились в гражданские объекты.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, выступая на TIME100 Gala, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 105 дней полномасштабной войны россия использовала против украинских городов уже более 2600 различных ракет, большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железных дорог, мостов, университетов, даже против жилых домов", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что одна из этих российских ракет убила в Одессе сразу трех человек: трехмесячную девочку Киру, ее маму и бабушку, три поколения одной семьи.

"Кири был всего месяц, когда Россия начала полномасштабную войну. Что она видела в своей жизни? И что ее убийство прибавило к влиянию России?", - подчеркнул президент.

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