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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия выпустила по Украине уже более 2,6 тысяч ракет, - Зеленский

рф,обстріл

Российская Федерация за время полномасштабной войны выпустила по Украине более 2600 разных ракет. Большинство из них целились в гражданские объекты.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, выступая на TIME100 Gala, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 105 дней полномасштабной войны россия использовала против украинских городов уже более 2600 различных ракет, большинство из них – против гражданских объектов: предприятий, железных дорог, мостов, университетов, даже против жилых домов", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что одна из этих российских ракет убила в Одессе сразу трех человек: трехмесячную девочку Киру, ее маму и бабушку, три поколения одной семьи.

"Кири был всего месяц, когда Россия начала полномасштабную войну. Что она видела в своей жизни? И что ее убийство прибавило к влиянию России?", - подчеркнул президент.

Читайте: Россия не сядет за стол переговоров, пока чувствует свою силу, - Зеленский

Зеленский Владимир (20224) обстрел (26891) ракеты (3550) россия (95361)


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Топ комментарии
+11
Ти є зарубало ракетну програму, ось і маємо що маємо. Зрадник зелений.
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09.06.2022 10:52
+4
Є простий вихід: не дивитися і не слухати. Я так і роблю.
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09.06.2022 10:53
+4
Тому і Невтік.
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09.06.2022 10:54
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Є простий вихід: не дивитися і не слухати. Я так і роблю.
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09.06.2022 10:53 Ответить
Тому і Невтік.
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09.06.2022 10:54 Ответить
Невже оманить Байдена , Дуда, Бориса ?

це буде кінець України
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09.06.2022 11:10 Ответить
Ти є зарубало ракетну програму, ось і маємо що маємо. Зрадник зелений.
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09.06.2022 10:52 Ответить
Как любят говорить некоторые западные ****сосы, главное чтобы небыла эскалации.
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09.06.2022 10:52 Ответить
зелені - ви ******* наглухо...
***** *****м..- ви бубу жопу цем.
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09.06.2022 10:56 Ответить
з цим головно ******** порядний терроборонець і срать би поряд не сів...
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09.06.2022 11:05 Ответить
а що асфальт не допомагає замість ппо? тож наші ракети додому повертаються, які Україна передала орді за будапештським меморандумом.
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09.06.2022 11:07 Ответить
Підозрюю що деякі з них це знижка Кучмі за газ. Ми тоді газ отримували за якісь незначні гроші, а потім ні сіло ні впало намалювався борг 200 млн.
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09.06.2022 11:23 Ответить
Потім всі гнали на Ющенка що не хотів менші ціни на газ. Може тому і не хотів що менша ціна ішла з додатковою умовою? Он Янукович за знижку 100 баксів на дорогий газ проміняв Севастополь
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09.06.2022 11:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GBcJcdNqhhw Ой у лузі червона калина
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09.06.2022 11:17 Ответить
рахівник....пля....
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09.06.2022 11:17 Ответить
підрахуїтель математик...
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09.06.2022 11:24 Ответить
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09.06.2022 11:23 Ответить
Спасіба Вова ! продовжуй підрахуйки ...
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09.06.2022 11:27 Ответить
І шо? Де твої **** тупоголова 2.5 тис ракет? В асфальт закатав, а відкат від будівництва вивіз в оман?!!
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09.06.2022 12:05 Ответить
Ось це "братский народ " роками на телеканалах медвечука і мураєва переконували і так звані журналісти і експерти перебрались на канал ахметова тепер вони вже шукають "хороших русских ".
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09.06.2022 12:36 Ответить
і-що саме головне-всі випустили з під асфальту.. ооо!!
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09.06.2022 12:42 Ответить
якщо хтось розповідає що не можна стріляти у відповідь то дали б пво і літаки для захисту
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09.06.2022 15:05 Ответить
а пчему кто то должен что то давать? а где свое? а своего нет, все украдено через велике крадевництво
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10.06.2022 06:40 Ответить
а что володька выпустил в ответ? только свой пук))))
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10.06.2022 06:39 Ответить
 
 