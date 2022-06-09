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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія випустила по Україні вже понад 2,6 тисячі ракет, - Зеленський

рф,обстріл

Російська Федерація за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 2600 різних ракет. Більшість із них цілили у цивільні об’єкти.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу на TIME100 Gala, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За 105 днів повномасштабної війни росія використала проти українських міст вже більше 2600 різних ракет, більшість із них - проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти житлових будинків", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що одна з цих російських ракет убила в Одесі одразу трьох людей: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю, три покоління однієї родини.

"Кірі був лише місяць, коли росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу росії?", - підкреслив президент.

Також читайте: Росія намагається відновити темпи на Ізюмському напрямку, щоб чинити подальший тиск на Сєверодонецьк, - розвідка Великої Британії

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) обстріл (28212) ракети (4001) росія (64923)


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Топ коментарі
+11
Ти є зарубало ракетну програму, ось і маємо що маємо. Зрадник зелений.
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09.06.2022 10:52
+4
Є простий вихід: не дивитися і не слухати. Я так і роблю.
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09.06.2022 10:53
+4
Тому і Невтік.
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09.06.2022 10:54
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Є простий вихід: не дивитися і не слухати. Я так і роблю.
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09.06.2022 10:53 Відповісти
Тому і Невтік.
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09.06.2022 10:54 Відповісти
Невже оманить Байдена , Дуда, Бориса ?

це буде кінець України
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09.06.2022 11:10 Відповісти
Ти є зарубало ракетну програму, ось і маємо що маємо. Зрадник зелений.
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09.06.2022 10:52 Відповісти
Как любят говорить некоторые западные ****сосы, главное чтобы небыла эскалации.
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09.06.2022 10:52 Відповісти
зелені - ви ******* наглухо...
***** *****м..- ви бубу жопу цем.
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09.06.2022 10:56 Відповісти
з цим головно ******** порядний терроборонець і срать би поряд не сів...
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09.06.2022 11:05 Відповісти
а що асфальт не допомагає замість ппо? тож наші ракети додому повертаються, які Україна передала орді за будапештським меморандумом.
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09.06.2022 11:07 Відповісти
Підозрюю що деякі з них це знижка Кучмі за газ. Ми тоді газ отримували за якісь незначні гроші, а потім ні сіло ні впало намалювався борг 200 млн.
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09.06.2022 11:23 Відповісти
Потім всі гнали на Ющенка що не хотів менші ціни на газ. Може тому і не хотів що менша ціна ішла з додатковою умовою? Он Янукович за знижку 100 баксів на дорогий газ проміняв Севастополь
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09.06.2022 11:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GBcJcdNqhhw Ой у лузі червона калина
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09.06.2022 11:17 Відповісти
рахівник....пля....
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09.06.2022 11:17 Відповісти
підрахуїтель математик...
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09.06.2022 11:24 Відповісти
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09.06.2022 11:23 Відповісти
Спасіба Вова ! продовжуй підрахуйки ...
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09.06.2022 11:27 Відповісти
І шо? Де твої **** тупоголова 2.5 тис ракет? В асфальт закатав, а відкат від будівництва вивіз в оман?!!
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09.06.2022 12:05 Відповісти
Ось це "братский народ " роками на телеканалах медвечука і мураєва переконували і так звані журналісти і експерти перебрались на канал ахметова тепер вони вже шукають "хороших русских ".
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09.06.2022 12:36 Відповісти
і-що саме головне-всі випустили з під асфальту.. ооо!!
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09.06.2022 12:42 Відповісти
якщо хтось розповідає що не можна стріляти у відповідь то дали б пво і літаки для захисту
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09.06.2022 15:05 Відповісти
а пчему кто то должен что то давать? а где свое? а своего нет, все украдено через велике крадевництво
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10.06.2022 06:40 Відповісти
а что володька выпустил в ответ? только свой пук))))
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10.06.2022 06:39 Відповісти
 
 