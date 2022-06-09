Росія випустила по Україні вже понад 2,6 тисячі ракет, - Зеленський
Російська Федерація за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 2600 різних ракет. Більшість із них цілили у цивільні об’єкти.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу на TIME100 Gala, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За 105 днів повномасштабної війни росія використала проти українських міст вже більше 2600 різних ракет, більшість із них - проти цивільних об'єктів: підприємств, залізниці, мостів, університетів, навіть проти житлових будинків", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що одна з цих російських ракет убила в Одесі одразу трьох людей: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю, три покоління однієї родини.
"Кірі був лише місяць, коли росія розпочала повномасштабну війну. Що вона бачила у своєму житті? І що її вбивство додало до впливу росії?", - підкреслив президент.
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***** *****м..- ви бубу жопу цем.