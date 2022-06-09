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Евросоюз выделяет Украине дополнительные 205 млн евро гуманитарной помощи

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Евросоюз оказывает Украине гуманитарную помощь в размере еще 205 млн. евро.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более 100 дней мы наблюдаем ненужные страдания и бесчисленные нарушения международного гуманитарного права. Во времена кризиса наша обязанность – помогать наиболее пострадавшим слоям населения. Мы быстро отреагировали, значительно расширив наше присутствие в Украине. Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры предоставляют пищу, воду , медицинскую помощь, защиту и денежную поддержку. Также мы тесно сотрудничаем с украинскими властями, чтобы гарантировать, что помощь, оказываемая странами-членами ЕС, отвечает постоянно меняющимся потребностям", - сказал европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, посещающий Украину в четверг.

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Отмечается, что Ленарчич посещает Украину из-за резкого роста гуманитарных нужд. Цель его визита – встретиться с гуманитарными организациями и украинскими чиновниками, чтобы помочь в координации ответа ЕС на эти нужды непосредственно на месте.

В представительстве ЕС проинформировали, что общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили EUR700 млн. EUR13 млн. из этой суммы направлено на проекты в соседней Молдове.

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краще влаштуйте дешеві кридити... і років за 5 ми ще вам допомагатимемо.
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