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Євросоюз виділяє Україні додаткові 205 млн євро гуманітарної допомоги

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Євросоюз надає Україні гуманітарну допомогу у розмірі ще EUR205 млн.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад 100 днів ми спостерігаємо непотрібні страждання та незлічені порушення міжнародного гуманітарного права. За часів кризи наш обов'язок - допомагати найбільш ураженим верствам населення. Ми швидко відреагували, значно розширивши нашу присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду, медичну допомогу, захист та грошову підтримку. Також ми тісно співпрацюємо з українською владою, щоб гарантувати, що допомога, яка надається країнами-членами ЄС, відповідає потребам, які постійно змінюються", - сказав європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, який відвідує Україну у четвер.

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Зазначається, що Ленарчич відвідує Україну через різке зростання гуманітарних потреб. Ціль його візиту - зустрітися з гуманітарними організаціями та українськими чиновниками, аби допомогти у координації відповіді ЄС на ці потреби безпосередньо на місці.

У представництві ЄС поінформували, що загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили EUR700 млн. EUR13 млн із цієї суми спрямовано на проєкти у сусідній Молдові.

Автор: 

Євросоюз (13315) гуманітарна допомога (989)


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краще влаштуйте дешеві кридити... і років за 5 ми ще вам допомагатимемо.
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09.06.2022 14:27 Відповісти
Після 24 лютого Євросоюз заплатив росії 60 млрд євро за викопне паливо: €32,7 млрд - за нафту €25,9 млрд - за газ €1,5 млрд - за вугілля
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09.06.2022 14:29 Відповісти
Горить стадіон у Стаханові, де була розташована база ПВК "Вагнер". За попередньою інформацією - 1 вижив.
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09.06.2022 14:34 Відповісти
то стадіон за наш госпіталь?
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09.06.2022 14:38 Відповісти
Цікаво...

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09.06.2022 14:43 Відповісти
 
 