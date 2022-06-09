Литва возмущена, что РФ хочет отменить признание ее независимости
Глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис резко отреагировал на внесенное в российскую Госдуму предложение отменить признание независимости Литвы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LRT.
"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия (в Украине. - Ред.). Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом - быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствами", – сказал Ландсбергис.
Напомним, накануне российский депутат от "Единой России" Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы РФ.
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чи то люба країна срср може щось скасовувати
може параша ще пригадає на якій території пасли мамонтів в юрському періоді
У глобально масовій свідомості тепер на її місці - тільки постімперський обмилок Євразії з тенденцією до розкладу.
-А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Мабуть, «Полуроссією»…
-Ні… «Полуросією» вона стала після 91 року… Так що, «Недоросія» якраз їй підходить…
В такому випадку всі громадяни Росії, а також окупанти стають поза законом і міжнародне право до цих осіб на території України не діє.
P.S. На жаль тільки не з нашими сцикунами при владі.
Теперь узнали....
Навіть не смійте порівнювати кацапів з тваринами. Кацапи то виплодки пекла і там будуть спалені всім світом. Ми ще цього застанемо.
- давайте всем цивилизованным Миром отменим недострану Московию, пусть быкует, но уже внутри своего Золотого КАльца