Литва возмущена, что РФ хочет отменить признание ее независимости

Глава литовского МИДа Габриелюс Ландсбергис резко отреагировал на внесенное в российскую Госдуму предложение отменить признание независимости Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LRT.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия (в Украине. - Ред.). Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом - быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствами", – сказал Ландсбергис.

Напомним, накануне российский депутат от "Единой России" Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики" от 6 сентября 1991 года. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение Госдумы РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С военного кладбища в Вильнюсе уберут памятник советским воинам