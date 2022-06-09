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Новини
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Литва обурена, що РФ хоче скасувати визнання її незалежності

ландсбергіс

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс різко відреагував на внесену до російської Держдуми пропозицію скасувати визнання незалежності Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LRT.

"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку розпочала Росія (в Україні. - Ред.). Не дивуюсь, що й у політиці поводяться не за людськими нормами. А реагувати ми маємо відповідним чином – бути готовими захищати себе і самі, і разом із нашими партнерами, політичними, дипломатичними чи іншими засобами", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, напередодні російський депутат від "Єдиної росії" Євген Федоров запропонував скасувати постанову Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" від 6 вересня 1991 року. Відповідний законопроект він вніс на розгляд до Держдуми РФ.

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Автор: 

Держдума (733) Литва (2379) росія (64926) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+61
Як хтось влучно сказав, тепер українці не мають братів, але раді, що мають таких сестер як Естонія, Латвія, Литва та Польща..
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09.06.2022 14:48
+30
Литовці не нервуйте-лапатна балалайня незабаром сама буде скасована...
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09.06.2022 14:49
+24
Пропоную Верховній Раді скасувати визнання Росії, як правонаступниці СРСР і держави, як такої.
В такому випадку всі громадяни Росії, а також окупанти стають поза законом і міжнародне право до цих осіб на території України не діє.

P.S. На жаль тільки не з нашими сцикунами при владі.
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09.06.2022 14:54
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то рашистське пропагандонське патякання, яким чином параша скасовує те що було в срср,
чи то люба країна срср може щось скасовувати

може параша ще пригадає на якій території пасли мамонтів в юрському періоді
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09.06.2022 14:48 Відповісти
Законность в России - это когда ограбившие всю страну воры устанавливают хоть какой-то порядок, но только для того, чтобы их самих не ограбило подрастающее поколение реформаторов.
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09.06.2022 14:57 Відповісти
Як хтось влучно сказав, тепер українці не мають братів, але раді, що мають таких сестер як Естонія, Латвія, Литва та Польща..
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09.06.2022 14:48 Відповісти
Прекрасная картина! И там нет места басурманам в лаптях и балалайкой!..
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09.06.2022 15:19 Відповісти
nu...nebolshoi grobik u nog teh 5ti krasavic dal by gluboky smysl kartine
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09.06.2022 15:49 Відповісти
Гробок спотворить таку гарну картину... Пара відкинутих "лаптєй" під ногами красунь - в самий раз. Але це зробить романтичну картину карикатурою, тому все і так добре, без зайвих доповнень.
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09.06.2022 22:17 Відповісти
Жодної расіі більше не існує.
У глобально масовій свідомості тепер на її місці - тільки постімперський обмилок Євразії з тенденцією до розкладу.
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09.06.2022 20:50 Відповісти
Литовці не нервуйте-лапатна балалайня незабаром сама буде скасована...
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09.06.2022 14:49 Відповісти
- Куме, я як ви думаєте, як буде називаться держава наших сусідів, на півночі і сході, коли китайці заберуть у них Сибір?
-А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Мабуть, «Полуроссією»…
-Ні… «Полуросією» вона стала після 91 року… Так що, «Недоросія» якраз їй підходить…
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09.06.2022 15:02 Відповісти
Недоносія
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09.06.2022 21:02 Відповісти
гомноросия
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09.06.2022 22:25 Відповісти
Треба скасувати росісю,щоб була московія.
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09.06.2022 14:52 Відповісти
Краще було б скасувати москву, щоби московії не було.
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09.06.2022 15:34 Відповісти
Залісся.
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09.06.2022 15:55 Відповісти
какая то святая монашка предсказывала что на месте Москвы будет море огромное и глубокое...
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09.06.2022 16:53 Відповісти
Адольфіна?
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09.06.2022 22:19 Відповісти
Пропоную Верховній Раді скасувати визнання Росії, як правонаступниці СРСР і держави, як такої.
В такому випадку всі громадяни Росії, а також окупанти стають поза законом і міжнародне право до цих осіб на території України не діє.

P.S. На жаль тільки не з нашими сцикунами при владі.
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09.06.2022 14:54 Відповісти
Вже потрібно скасувати раисю!
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09.06.2022 14:56 Відповісти
Россияне, в детстве, всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали....
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09.06.2022 14:58 Відповісти
Пан Лансбергіс помиляється - звір не убиває більше потреби, щоб не вмерти з голоду. Звір не убиває без потреби захисту свого життя і своїх дітей. Московські істоти убивають мільйонами задля задоволення і від того, що інші не схожі на них, нелюдів.
Навіть не смійте порівнювати кацапів з тваринами. Кацапи то виплодки пекла і там будуть спалені всім світом. Ми ще цього застанемо.
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09.06.2022 14:57 Відповісти
То ви про ласку, горностая чи тхора нічого не знаєте.
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09.06.2022 15:56 Відповісти
Нема спокою їб###нутим кацапам...
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09.06.2022 14:59 Відповісти
литве давно пора отозвать послов, обосцать московию и забыть
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09.06.2022 14:59 Відповісти
Литва може скасувати рашистську ********* так само.... ще в параші немає томосу, тому парашський сатанат не повинен в жожній вільній країні промивати мізки... Литва може відмінити нелігітивний сатанат у себе в країні.
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09.06.2022 15:00 Відповісти
Kacapskije skazki pro sssr ,eto bylo toze samoje jesli nemci ot lica gitlera predjavili kakije to pretenziji svojim sosediam.Litva kak strana byla 500 let do togo kogda pojavilas imperija kacapskaja
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09.06.2022 15:08 Відповісти
Много чести реагировать на кацапский делирий. Гавкают и гавкают, собака лает ветер носит
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09.06.2022 15:10 Відповісти
nu shtozhe - dostoiny otvet Litovskovo diplomata....pravda na parashe ce nezrozumijutj....tut opit pana Melnika byv bi same to
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09.06.2022 15:11 Відповісти
Я тоже возмущен, на каком основании паРаша считает себя независтмым субьектом. Поскольку она является наследницей монголо-татарской орды, то пусть предьявит "вольную" от Монголии. Что нет такой бумаги? Тогда пусть прекращают себя называть независимыми и начинают учить монгольский язык. Литве респект!
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09.06.2022 15:15 Відповісти
А чим є сама Раша ? Може дослідити її законність та відсудити назву Росія ?
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09.06.2022 15:31 Відповісти
Что-то больно "красивого" Рашу нарисовал, настоящий натуральный Раша никогда унитазов и стиральных машин не видел, и выглядит он соответственно..
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09.06.2022 17:53 Відповісти
Пропоную скасувати свідоцтво про народження цього Фьодорова разом з самим Фьодоровим
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09.06.2022 15:23 Відповісти
Так росіянам можна навіть закони Ньютона відмінити, буде такий самий результат, тобто ніякий, а вата схаває.
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09.06.2022 15:23 Відповісти
Та шо мелочиться, можно таким ходом что хочешь отменить!! Килограмм не килограмм, метр не метр и т.д.!!! Они так далеко пойдут!! Рано или поздно дойдут и до амеров, вот будет номер!!! Северная Америка исконно русьая территория и ******, мы так решили!!!
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09.06.2022 16:35 Відповісти
Найкращим пургеном для німецького мозку буде заява Лаврова про те, що росія визнає законно встановлені міжнародними договорами кордони Німецької Демократичної Республіки і вже йде їх визволяти!
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09.06.2022 15:26 Відповісти
СЛАВА ЛИТОВЦАМ! СЛАВА УКРАИНЦАМ!
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09.06.2022 15:31 Відповісти
Непризнание скрепами Литвы-это знак качества! Немного даже завидую Литве.
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09.06.2022 15:38 Відповісти
А яке відношення мають кацапи до рішення, прийнятих у часи СРСР? Хай собі кріпосне право відновлюють, дибіли.
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09.06.2022 15:44 Відповісти
Каци, а денонсування договору про продаж Аляски, слабо?
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09.06.2022 15:50 Відповісти
Який чудовий привід для України розпочати процедуру скасування договору про заснування СРСР!
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09.06.2022 15:50 Відповісти
Судя по температуре в палате кремля, санкциями до них не достучатся. Они упорно закапываются, все глубжеи глубже.
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09.06.2022 16:08 Відповісти
"а https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI шо, так можна было "?
- давайте всем цивилизованным Миром отменим недострану Московию, пусть быкует, но уже внутри своего Золотого КАльца
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09.06.2022 16:17 Відповісти
Дурдом кожен день видає нові марення.
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09.06.2022 16:41 Відповісти
Я не розумію навіщо взагалі реагувати на висер русні? Вони хай там самі собі що хоч приймають, ваша задача ігнорувати їх всюди
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09.06.2022 18:09 Відповісти
Нагадую, що Україна - була серед засновників ООН. А ніяких "росій" серед засновників ООН - не було.
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09.06.2022 19:42 Відповісти
 
 