Литва обурена, що РФ хоче скасувати визнання її незалежності
Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс різко відреагував на внесену до російської Держдуми пропозицію скасувати визнання незалежності Литви.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LRT.
"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку розпочала Росія (в Україні. - Ред.). Не дивуюсь, що й у політиці поводяться не за людськими нормами. А реагувати ми маємо відповідним чином – бути готовими захищати себе і самі, і разом із нашими партнерами, політичними, дипломатичними чи іншими засобами", - сказав Ландсбергіс.
Нагадаємо, напередодні російський депутат від "Єдиної росії" Євген Федоров запропонував скасувати постанову Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" від 6 вересня 1991 року. Відповідний законопроект він вніс на розгляд до Держдуми РФ.
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чи то люба країна срср може щось скасовувати
може параша ще пригадає на якій території пасли мамонтів в юрському періоді
У глобально масовій свідомості тепер на її місці - тільки постімперський обмилок Євразії з тенденцією до розкладу.
-А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Мабуть, «Полуроссією»…
-Ні… «Полуросією» вона стала після 91 року… Так що, «Недоросія» якраз їй підходить…
В такому випадку всі громадяни Росії, а також окупанти стають поза законом і міжнародне право до цих осіб на території України не діє.
P.S. На жаль тільки не з нашими сцикунами при владі.
Теперь узнали....
Навіть не смійте порівнювати кацапів з тваринами. Кацапи то виплодки пекла і там будуть спалені всім світом. Ми ще цього застанемо.
- давайте всем цивилизованным Миром отменим недострану Московию, пусть быкует, но уже внутри своего Золотого КАльца