Литва обурена, що РФ хоче скасувати визнання її незалежності

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс різко відреагував на внесену до російської Держдуми пропозицію скасувати визнання незалежності Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LRT.

"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку розпочала Росія (в Україні. - Ред.). Не дивуюсь, що й у політиці поводяться не за людськими нормами. А реагувати ми маємо відповідним чином – бути готовими захищати себе і самі, і разом із нашими партнерами, політичними, дипломатичними чи іншими засобами", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, напередодні російський депутат від "Єдиної росії" Євген Федоров запропонував скасувати постанову Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки" від 6 вересня 1991 року. Відповідний законопроект він вніс на розгляд до Держдуми РФ.

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