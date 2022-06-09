ВОЗ не подтверждает вспышку холеры в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности холеры в оккупированном Мариуполе, но пока не подтверждает информацию о распространении этой болезни.

Об этом Управление ООН по координации гуманитарных дел сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Организация пока не подтверждает начало эпидемии холеры, о чем писали ранее некоторые СМИ. Но подчеркивает, что такая опасность существует из-за низкого качества воды. Организация уже подготовилась к возможной вспышке.

"В Мариуполе в результате значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации", - говорится в сообщении.

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Ранее о риске распространения холеры в Мариуполе заявлял главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты закрывают город на карантин из-за угрозы холеры.