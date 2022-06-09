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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ВОЗ не подтверждает вспышку холеры в Мариуполе

маріуполь

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности холеры в оккупированном Мариуполе, но пока не подтверждает информацию о распространении этой болезни.

Об этом Управление ООН по координации гуманитарных дел сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Организация пока не подтверждает начало эпидемии холеры, о чем писали ранее некоторые СМИ. Но подчеркивает, что такая опасность существует из-за низкого качества воды. Организация уже подготовилась к возможной вспышке.

"В Мариуполе в результате значительного повреждения системы водоснабжения вода смешалась с канализационными стоками. С учетом рисков холеры мы заблаговременно доставили и создали необходимые запасы средств для лечения холеры и вакцинации", - говорится в сообщении.

Читайте: В Николаеве холеры нет, - ОВА

Ранее о риске распространения холеры в Мариуполе заявлял главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты закрывают город на карантин из-за угрозы холеры.

ВОЗ (777) инфекции (154) Мариуполь (5705) эпидемия (789)


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Топ комментарии
+5
Холера - это так, для малограмотного читателя. Типа, ух ты, холера! Мариуполь - это зона сплошного бедствия и неимоверных испытаний для людей. Где оправляется сегодняшний мариуполец? Под деревом, кустом, среди развалин, просто среди травы, ну или даже в море. В море срали и раньше, в благополучные времена. Даже если тебе подали воды в дом, то как ты будешь пользоваться унитазом, если пластиковый канализационный стояк поплавился от пожара у соседа. Короче, в условиях жары при массовом выплоде мух распространение получат любые кишечные инфекции. Прежде всего это ешерихиозы (брызжущий оранжевый понос), дизентерия (понос со спазмами, слизью, а потом и кровью), сальмонеллезы (с высокой лихорадкой), вирусный гапатит, болезнь Боткина. Все это похлеще экзотической холеры
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09.06.2022 15:29
+3
О ще одна інституція, яка направлене на розбазарювання коштів
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09.06.2022 15:09
+3
Вона там завжди була І при Союзі трохи не кожен рік то в Одесі то на Азовському морі збудників виявляли Але тоді був мир і купа медзакладів А зараз усе зруйноване і якщо "бахне" - то спинять буде нічим і нікому!
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09.06.2022 15:46
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О ще одна інституція, яка направлене на розбазарювання коштів
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09.06.2022 15:09 Ответить
***** вже й цю шарашкину контору забашляв.
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09.06.2022 15:13 Ответить
откуда там холера
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09.06.2022 15:16 Ответить
Вона там завжди була І при Союзі трохи не кожен рік то в Одесі то на Азовському морі збудників виявляли Але тоді був мир і купа медзакладів А зараз усе зруйноване і якщо "бахне" - то спинять буде нічим і нікому!
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09.06.2022 15:46 Ответить
Не зрозуміло, чому ця корумпована клоака, під назвою ВООЗ, досі існує після афери з ковідом.
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09.06.2022 15:24 Ответить
А, що ВООЗ присутній в Маріуполі? ВООЗ контрольований Китаєм має довіру????
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09.06.2022 15:25 Ответить
Холера - это так, для малограмотного читателя. Типа, ух ты, холера! Мариуполь - это зона сплошного бедствия и неимоверных испытаний для людей. Где оправляется сегодняшний мариуполец? Под деревом, кустом, среди развалин, просто среди травы, ну или даже в море. В море срали и раньше, в благополучные времена. Даже если тебе подали воды в дом, то как ты будешь пользоваться унитазом, если пластиковый канализационный стояк поплавился от пожара у соседа. Короче, в условиях жары при массовом выплоде мух распространение получат любые кишечные инфекции. Прежде всего это ешерихиозы (брызжущий оранжевый понос), дизентерия (понос со спазмами, слизью, а потом и кровью), сальмонеллезы (с высокой лихорадкой), вирусный гапатит, болезнь Боткина. Все это похлеще экзотической холеры
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09.06.2022 15:29 Ответить
Вооз взагалі-то не бачила і ковіду у китаї.
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09.06.2022 15:49 Ответить
вооз: холєра, ти в Маріуполі?
холєра: настамнєт
вооз: налічіє холєри нє паттверждайєм
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09.06.2022 15:50 Ответить
А теперь вопрос на засыпку: Почему в советское время в больницах , садиках, пионерлагерях постель менялась раз в неделю? Правильно, именно через неделю из яйца вши появляятся гниды. Будет ли сегодняшний мариуполец стирать и гладить белье раз в неделю? Сомневаюсь. В жуткой толчее за гуманитаркой и в переполненном транспорте, фильтрационном лагере будет происходить интенсивное распространение головной и платяной вши, а в нестираемом неделями белье размножение.
Оккупационные власти просто обязаны организовать пункты бритья голов и обеззараживания одежды. Если этого не сделать, то кишечными инфекциями они доведут людей до изнеможения, а педикулезом и чесоткой доконают их. Следит ли ВООЗ за соблюдением санитарных норм в Мариуполе? Вопрос риторический...
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09.06.2022 15:51 Ответить
А спеціалісти ВООЗ вже побули в Маріуполі?
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09.06.2022 15:55 Ответить
Дайте гроші, напишуть не тільку холеру, а і марсіанський простудіфіліс.
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09.06.2022 16:36 Ответить
 
 