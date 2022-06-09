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Новини Окуповані території
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ВООЗ не підтверджує спалах холери в Маріуполі

маріуполь

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про небезпеку холери в окупованому Маріуполі, але поки не підтверджує інформацію ЗМІ про розповсюдження цієї хвороби.

Про це Управління ООН з координації гуманітарних справ повідомило у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Організація поки не підтверджує початок епідемії холери, про що раніше писали деякі ЗМІ. Але наголовшує, що така небезпека існує через низьку якість води. Організація вже підготувалася до можливого спалаху.

"У Маріуполі внаслідок значного пошкодження системи водопостачання вода змішалась з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В Миколаєві холери нема, - ОВА

Раніше про ризик поширення холери в Маріуполі заявляв головний санітарний лікар України Ігор Кузін. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти закривають місто на карантин через загрозу холери.

Автор: 

ВООЗ (770) інфекції (109) Маріуполь (3222) епідемія (218)


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Топ коментарі
+5
Холера - это так, для малограмотного читателя. Типа, ух ты, холера! Мариуполь - это зона сплошного бедствия и неимоверных испытаний для людей. Где оправляется сегодняшний мариуполец? Под деревом, кустом, среди развалин, просто среди травы, ну или даже в море. В море срали и раньше, в благополучные времена. Даже если тебе подали воды в дом, то как ты будешь пользоваться унитазом, если пластиковый канализационный стояк поплавился от пожара у соседа. Короче, в условиях жары при массовом выплоде мух распространение получат любые кишечные инфекции. Прежде всего это ешерихиозы (брызжущий оранжевый понос), дизентерия (понос со спазмами, слизью, а потом и кровью), сальмонеллезы (с высокой лихорадкой), вирусный гапатит, болезнь Боткина. Все это похлеще экзотической холеры
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09.06.2022 15:29
+3
О ще одна інституція, яка направлене на розбазарювання коштів
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09.06.2022 15:09
+3
Вона там завжди була І при Союзі трохи не кожен рік то в Одесі то на Азовському морі збудників виявляли Але тоді був мир і купа медзакладів А зараз усе зруйноване і якщо "бахне" - то спинять буде нічим і нікому!
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09.06.2022 15:46
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О ще одна інституція, яка направлене на розбазарювання коштів
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09.06.2022 15:09 Відповісти
***** вже й цю шарашкину контору забашляв.
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09.06.2022 15:13 Відповісти
откуда там холера
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09.06.2022 15:16 Відповісти
Вона там завжди була І при Союзі трохи не кожен рік то в Одесі то на Азовському морі збудників виявляли Але тоді був мир і купа медзакладів А зараз усе зруйноване і якщо "бахне" - то спинять буде нічим і нікому!
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09.06.2022 15:46 Відповісти
Не зрозуміло, чому ця корумпована клоака, під назвою ВООЗ, досі існує після афери з ковідом.
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09.06.2022 15:24 Відповісти
А, що ВООЗ присутній в Маріуполі? ВООЗ контрольований Китаєм має довіру????
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09.06.2022 15:25 Відповісти
Холера - это так, для малограмотного читателя. Типа, ух ты, холера! Мариуполь - это зона сплошного бедствия и неимоверных испытаний для людей. Где оправляется сегодняшний мариуполец? Под деревом, кустом, среди развалин, просто среди травы, ну или даже в море. В море срали и раньше, в благополучные времена. Даже если тебе подали воды в дом, то как ты будешь пользоваться унитазом, если пластиковый канализационный стояк поплавился от пожара у соседа. Короче, в условиях жары при массовом выплоде мух распространение получат любые кишечные инфекции. Прежде всего это ешерихиозы (брызжущий оранжевый понос), дизентерия (понос со спазмами, слизью, а потом и кровью), сальмонеллезы (с высокой лихорадкой), вирусный гапатит, болезнь Боткина. Все это похлеще экзотической холеры
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09.06.2022 15:29 Відповісти
Вооз взагалі-то не бачила і ковіду у китаї.
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09.06.2022 15:49 Відповісти
вооз: холєра, ти в Маріуполі?
холєра: настамнєт
вооз: налічіє холєри нє паттверждайєм
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09.06.2022 15:50 Відповісти
А теперь вопрос на засыпку: Почему в советское время в больницах , садиках, пионерлагерях постель менялась раз в неделю? Правильно, именно через неделю из яйца вши появляятся гниды. Будет ли сегодняшний мариуполец стирать и гладить белье раз в неделю? Сомневаюсь. В жуткой толчее за гуманитаркой и в переполненном транспорте, фильтрационном лагере будет происходить интенсивное распространение головной и платяной вши, а в нестираемом неделями белье размножение.
Оккупационные власти просто обязаны организовать пункты бритья голов и обеззараживания одежды. Если этого не сделать, то кишечными инфекциями они доведут людей до изнеможения, а педикулезом и чесоткой доконают их. Следит ли ВООЗ за соблюдением санитарных норм в Мариуполе? Вопрос риторический...
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09.06.2022 15:51 Відповісти
А спеціалісти ВООЗ вже побули в Маріуполі?
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09.06.2022 15:55 Відповісти
Дайте гроші, напишуть не тільку холеру, а і марсіанський простудіфіліс.
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09.06.2022 16:36 Відповісти
 
 