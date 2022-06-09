ВООЗ не підтверджує спалах холери в Маріуполі

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про небезпеку холери в окупованому Маріуполі, але поки не підтверджує інформацію ЗМІ про розповсюдження цієї хвороби.

Про це Управління ООН з координації гуманітарних справ повідомило у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Організація поки не підтверджує початок епідемії холери, про що раніше писали деякі ЗМІ. Але наголовшує, що така небезпека існує через низьку якість води. Організація вже підготувалася до можливого спалаху.

"У Маріуполі внаслідок значного пошкодження системи водопостачання вода змішалась з каналізаційними стоками. З урахуванням ризиків холери ми завчасно доставили та створили необхідні запаси засобів для лікування холери та вакцинації", - йдеться у повідомленні.

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Раніше про ризик поширення холери в Маріуполі заявляв головний санітарний лікар України Ігор Кузін. А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти закривають місто на карантин через загрозу холери.