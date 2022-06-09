В Киеве планируют создать военное кладбище для павших на войне защитников

Киевсовет обратится в Правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации погибают за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится в Правительство о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – наряду с урочищем Бабий Яр", – сказал Виталий Кличко.

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По словам мэра, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", - подчеркнул Виталий Кличко.