В Киеве планируют создать военное кладбище для павших на войне защитников
Киевсовет обратится в Правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации погибают за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится в Правительство о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – наряду с урочищем Бабий Яр", – сказал Виталий Кличко.
По словам мэра, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.
"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", - подчеркнул Виталий Кличко.
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Кстати, в Бабьем яру полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит, справа от дороги если смотреть на центр.
Тупое пустое место-яма. Можно красиво сделать, с каменными столбами какими-то, например. По типу еврейского мемориала Яд Ва-шем.
"Столична влада пропонує облаштувати такий цвинтар поряд із урочищем Бабин Яр."
Сворення військового кладовища поряд з урочишем Бабин Яр? Але ж там все є військове кладовище, у мене там дідусь з бабусею поховані. Мова про розширення кладовища? За рахунок якої площі? Телевежу знесемо? Чи від Бабиного Яру шматок відріжемо?
Тогда увидел бы что места там - до фига и больше. ПУСТОГО. Ничем не занятого, даже деревьями.
Дебілоідна істота, він же рАсєйський трольок, хамити будеш своїй жінці, звісно, якщо вона у дурника є.
Доречі, "знавець" Києва, а що ти в Чехії сидиш та пА руЦки весь час "вєщаєш"?
Якщо не знаєш де в Києві Військове Кладовище, а щось намагаєшся нявкати про Бабин Яр та
меморіальний комплекс - "полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит",
то точно не киянин.
Дуй, тупенький, за рАсєйським кораблем, та не відсвічуй тут.
Може краще зробити його біля обухівської траси в тому містечку де вся керівна шелупонь живе, щоб вони бачили в що виливаються їх крадівництво та "про%балі"(С)?
Чи ТРЦ краще ?👿
А на Алеї Небесної Сотні має бути
"Меморіал Борцям за волю України" з іменами всіх загиблих під час Революції гідності та Війни
Може для них буде честю щоб Воїн був похований на самому почесному місці в Україні -
Меморіалі Борців за волю України
Тому, що ми цінуємо і живих, і загиблих Воінів