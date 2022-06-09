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Новости
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В Киеве планируют создать военное кладбище для павших на войне защитников

кличко

Киевсовет обратится в Правительство по созданию в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Столичные власти предлагают обустроить такое кладбище рядом с урочищем Бабий Яр.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации погибают за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы предлагаем и Киевсовет, убежден, обратится в Правительство о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – наряду с урочищем Бабий Яр", – сказал Виталий Кличко.

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По словам мэра, городские власти готовы взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища.

"Но необходима также поддержка на национальном уровне в вопросах документального сопровождения, возможно даже принятие отдельного Закона Украины по этому вопросу. Убежден, Киев должен воплотить этот проект совместно с государством", - подчеркнул Виталий Кличко.

захоронения (215) КГГА (2978) Киев (25475) кладбище (279) Кличко Виталий (4635)


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Топ комментарии
+14
Не тільки. Але одне може бути найголовніше. Як Арлінгтонський національний цвинтар в США.
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09.06.2022 16:22
+10
хіба тільки в Києві мають бути такі місця пам"яті Героїв?
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09.06.2022 15:39
+9
Так,це потрібно зробити! І іменно Меморіал Героїв, полеглих за Україну!
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09.06.2022 15:44
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хіба тільки в Києві мають бути такі місця пам"яті Героїв?
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09.06.2022 15:39 Ответить
Не тільки. Але одне може бути найголовніше. Як Арлінгтонський національний цвинтар в США.
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09.06.2022 16:22 Ответить
Кличко - мэр Киева. Что ты от него хотел услышать? то, что должен говорить Зеленский?
Кстати, в Бабьем яру полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит, справа от дороги если смотреть на центр.
Тупое пустое место-яма. Можно красиво сделать, с каменными столбами какими-то, например. По типу еврейского мемориала Яд Ва-шем.
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09.06.2022 18:59 Ответить
Кацап ,що поганого тобі зробили українці,чому ти нас так ненавидиш????
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09.06.2022 20:10 Ответить
воинское Кладбище и Место Памяти- разные вещи... и единый ритуал погребения Воинов должен давно быть прописан... в Днепре с 14-го есть отдельное место с Небольшим мемориалом...
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09.06.2022 19:32 Ответить
"щодо створення в столиці військового кладовища"
"Столична влада пропонує облаштувати такий цвинтар поряд із урочищем Бабин Яр."

Сворення військового кладовища поряд з урочишем Бабин Яр? Але ж там все є військове кладовище, у мене там дідусь з бабусею поховані. Мова про розширення кладовища? За рахунок якої площі? Телевежу знесемо? Чи від Бабиного Яру шматок відріжемо?
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09.06.2022 15:42 Ответить
Там був шматок землі від телецентру до недобудованої дурки. Може вони те мали на увазі?
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09.06.2022 15:45 Ответить
что ты несешь, припудренный? ты бы хоть раз в Бабий яр съездил, к своим похороненным предкам хотя бы.

Тогда увидел бы что места там - до фига и больше. ПУСТОГО. Ничем не занятого, даже деревьями.
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09.06.2022 19:00 Ответить


Дебілоідна істота, він же рАсєйський трольок, хамити будеш своїй жінці, звісно, якщо вона у дурника є.
Доречі, "знавець" Києва, а що ти в Чехії сидиш та пА руЦки весь час "вєщаєш"?

Якщо не знаєш де в Києві Військове Кладовище, а щось намагаєшся нявкати про Бабин Яр та
меморіальний комплекс - "полно места, в первую очередь там где самый большой памятник стоит",
то точно не киянин.

Дуй, тупенький, за рАсєйським кораблем, та не відсвічуй тут.
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09.06.2022 21:11 Ответить
Ідея може і не погана, але навіщо робити ще одне кладовище в центральному районі Київа? І Якщо меморіал Бабин Яр знаходиться там, де він знаходиться і це обумовлено історією, то робити кладовище там не бачу ніякого сенсу.
Може краще зробити його біля обухівської траси в тому містечку де вся керівна шелупонь живе, щоб вони бачили в що виливаються їх крадівництво та "про%балі"(С)?
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09.06.2022 15:43 Ответить
Може взагалі зробити це кладовище біля мусорного звалища, що неподалік конче заспи? Герої мають спочивати у центрі міста, а не біля мухосранська.
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09.06.2022 15:46 Ответить
Да, прямо на Майдані - Меморіал!

Чи ТРЦ краще ?👿
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09.06.2022 16:36 Ответить
Гарна пропозиція і місце підходить.

А на Алеї Небесної Сотні має бути
"Меморіал Борцям за волю України" з іменами всіх загиблих під час Революції гідності та Війни
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09.06.2022 16:34 Ответить
с каких пор жопа мира возле Дорогожичей стала центром Киева?
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09.06.2022 19:04 Ответить
Ти сам "жопа", дебіл! До Дорогожичів воно домахалося, кієвлянин" сраний
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09.06.2022 21:04 Ответить
Українець ніколи не напише "КиЇва", як і "ЛьвІва",тому пнх...сорі, але ПНХ!
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09.06.2022 20:58 Ответить
Так,це потрібно зробити! І іменно Меморіал Героїв, полеглих за Україну!
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09.06.2022 15:44 Ответить
Це буде вибір рідних.
Може для них буде честю щоб Воїн був похований на самому почесному місці в Україні -

Меморіалі Борців за волю України
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09.06.2022 16:39 Ответить
На фронтах НЕ жопа!
Тому, що ми цінуємо і живих, і загиблих Воінів
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09.06.2022 16:50 Ответить
Конкурс на лучший дизайн памятника продолжается!
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09.06.2022 16:10 Ответить
Так, Пантеон Слави, Український Арлінґтон наші полеглі Воїни повинні мати.
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09.06.2022 20:51 Ответить
Там только за счет парка можно кладбище сделать, или если мемориал Бабьего Яра снести. Еще есть вариант, спорткомплекс и тир снести.
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09.06.2022 21:10 Ответить
Тупа київрада вибрала невдале місце
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09.06.2022 21:20 Ответить
 
 