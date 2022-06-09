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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты сейчас ищут конкретные места для проведения "референдумов", - Маляр

маляр

Россия определяет конкретные места для проведения на временно оккупированных территориях так называемых "референдумов".

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока что это не удалось сделать. Не удалось, потому что Украинское государство работает и борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично", - сказала Маляр

По ее словам, Россия также продолжает свою варварскую деятельность на временно оккупированных территориях относительно украинского населения. "Фактически, это тактика террора", - подчеркнула замминистра.

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По словам Маляр, Украине известно, что Россия активизирует деятельность, направленную на социально-экономическую и политическую интеграцию временно оккупированных территорий в РФ, а также известно, что Россия за счет временно оккупированных территорий решает свою продовольственную и демографическую задачи.

"Нам также известно, что временно оккупированные территории посещают представители российской власти, в том числе и центральной, и региональной, и они готовятся к практическим мероприятиям по интеграции, пытаются осуществлять приблизительно те действия, которые они совершали в 2014 году относительно временно оккупированных территорий", - рассказала заместитель министра обороны.

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оккупация (10117) референдум (1504) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+3
"Бореться методами, про які ми не можемо говорити публічно." - значить ні буя не боряться зелені блазні
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09.06.2022 16:15
+2
Хватить скиглити дура,задрала своїм нитьем
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09.06.2022 16:03
+2
А навіщо взагалі звертати увагу на якусь фуйню? Може є важливіші речі?
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09.06.2022 16:14
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нехай спробують в офісі зеледента
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09.06.2022 16:01 Ответить
звучит примерно так - а мы что можем сделать тьфу
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09.06.2022 16:02 Ответить
ДА *** ИМ В РОТ И СРАКУ СО СВОИМИ ТИПА РЕХВЕРЕНДУМАМИ БОМБЫ РАКЕТЫ ТАНКИ ПУЛЯ ЛУЧШИЙ ВЫБОР НАРОДА УКРАИНЫ.... КАК ***** У МОГИЛКУ ВСЕХ ОРКОВ БУДУТ НА ТОМ СВЕТЕ РЕХВЕРЕНДУМ ПРОВОДИТЬ ******** *********** ВСЕ СО СВОИМ ***ЛОМ НЕДО*****ЫМ...
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09.06.2022 16:37 Ответить
Хватить скиглити дура,задрала своїм нитьем
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09.06.2022 16:03 Ответить
Може ОП підкаже де краще?
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09.06.2022 16:07 Ответить
асфальтом їх асфальтом...
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09.06.2022 16:08 Ответить
tak v Kubani , Kaliningrade i Kurylah mozno i nuzno
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09.06.2022 16:11 Ответить
А навіщо взагалі звертати увагу на якусь фуйню? Може є важливіші речі?
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09.06.2022 16:14 Ответить
"Бореться методами, про які ми не можемо говорити публічно." - значить ні буя не боряться зелені блазні
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09.06.2022 16:15 Ответить
рейхферендум.
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09.06.2022 16:25 Ответить
Какое имеет это значение?! Для кого эта глупая новость? Комментировать намерения врага - показывать свою слабость.
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09.06.2022 16:51 Ответить
Потому что Украиной управляют люди, для которых она лишь дойная корова.
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09.06.2022 16:54 Ответить
Нас рать на їх референдуми...
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09.06.2022 17:27 Ответить
Та що там шукати, здається в Херсоні зелена скотина, Ваша, із "суг", пані Маряр і звуть його Ковальов, і готовий провести такий референдум, то навіщо про це говорити?
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09.06.2022 17:48 Ответить
Чим займається ця жінка? А мотузяник?
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09.06.2022 17:52 Ответить
 
 