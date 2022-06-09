Оккупанты сейчас ищут конкретные места для проведения "референдумов", - Маляр

Россия определяет конкретные места для проведения на временно оккупированных территориях так называемых "референдумов".

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока что это не удалось сделать. Не удалось, потому что Украинское государство работает и борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично", - сказала Маляр

По ее словам, Россия также продолжает свою варварскую деятельность на временно оккупированных территориях относительно украинского населения. "Фактически, это тактика террора", - подчеркнула замминистра.

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По словам Маляр, Украине известно, что Россия активизирует деятельность, направленную на социально-экономическую и политическую интеграцию временно оккупированных территорий в РФ, а также известно, что Россия за счет временно оккупированных территорий решает свою продовольственную и демографическую задачи.

"Нам также известно, что временно оккупированные территории посещают представители российской власти, в том числе и центральной, и региональной, и они готовятся к практическим мероприятиям по интеграции, пытаются осуществлять приблизительно те действия, которые они совершали в 2014 году относительно временно оккупированных территорий", - рассказала заместитель министра обороны.

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