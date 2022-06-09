Окупанти зараз шукають конкретні місця для проведення "референдумів", - Маляр

Росія визначає конкретні місця для проведення на тимчасово окупованих територіях так званих "референдумів".

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія здійснює підготовку щодо визначення конкретних місць для проведення так званих "референдумів". Тобто Росія не залишає цих планів, незважаючи на те, що їй поки що не вдалося це зробити. Не вдалося, тому що українська держава працює і бореться з тимчасовою окупацією різними методами, про які ми не можемо говорити публічно", - сказала Маляр.

За її словами, Росія також продовжує свою варварську діяльність на тимчасово окупованих територіях щодо українського населення. "Фактично це тактика терору", - наголосила заступниця міністра.

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За словами Маляр, Україні відомо, що Росія активізує діяльність, спрямовану на соціально-економічну та політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до складу РФ, а також відомо, що Росія за рахунок тимчасово окупованих територій вирішує своє продовольче та демографічне завдання.

"Нам також відомо, що тимчасово окуповані території відвідують представники російської влади, зокрема і центральної, і регіональної, і вони готуються до практичних заходів із інтеграції, намагаються здійснювати приблизно ті дії, які вони здійснювали у 2014 році щодо тимчасово окупованих територій", - розповіла заступниця міністра оборони.

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