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Окупанти зараз шукають конкретні місця для проведення "референдумів", - Маляр

маляр

Росія визначає конкретні місця для проведення на тимчасово окупованих територіях так званих "референдумів".

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія здійснює підготовку щодо визначення конкретних місць для проведення так званих "референдумів". Тобто Росія не залишає цих планів, незважаючи на те, що їй поки що не вдалося це зробити. Не вдалося, тому що українська держава працює і бореться з тимчасовою окупацією різними методами, про які ми не можемо говорити публічно", - сказала Маляр.

За її словами, Росія також продовжує свою варварську діяльність на тимчасово окупованих територіях щодо українського населення. "Фактично це тактика терору", - наголосила заступниця міністра.

Читайте: Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року

За словами Маляр, Україні відомо, що Росія активізує діяльність, спрямовану на соціально-економічну та політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до складу РФ, а також відомо, що Росія за рахунок тимчасово окупованих територій вирішує своє продовольче та демографічне завдання.

"Нам також відомо, що тимчасово окуповані території відвідують представники російської влади, зокрема і центральної, і регіональної, і вони готуються до практичних заходів із інтеграції, намагаються здійснювати приблизно ті дії, які вони здійснювали у 2014 році щодо тимчасово окупованих територій", - розповіла заступниця міністра оборони.

Також читайте: Колаборантам у Херсоні поставили завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу РФ, - ОВА

Автор: 

окупація (6666) референдум (627) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+3
"Бореться методами, про які ми не можемо говорити публічно." - значить ні буя не боряться зелені блазні
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09.06.2022 16:15
+2
Хватить скиглити дура,задрала своїм нитьем
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09.06.2022 16:03
+2
А навіщо взагалі звертати увагу на якусь фуйню? Може є важливіші речі?
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09.06.2022 16:14
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нехай спробують в офісі зеледента
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09.06.2022 16:01 Відповісти
звучит примерно так - а мы что можем сделать тьфу
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09.06.2022 16:02 Відповісти
ДА *** ИМ В РОТ И СРАКУ СО СВОИМИ ТИПА РЕХВЕРЕНДУМАМИ БОМБЫ РАКЕТЫ ТАНКИ ПУЛЯ ЛУЧШИЙ ВЫБОР НАРОДА УКРАИНЫ.... КАК ***** У МОГИЛКУ ВСЕХ ОРКОВ БУДУТ НА ТОМ СВЕТЕ РЕХВЕРЕНДУМ ПРОВОДИТЬ ******** *********** ВСЕ СО СВОИМ ***ЛОМ НЕДО*****ЫМ...
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09.06.2022 16:37 Відповісти
Хватить скиглити дура,задрала своїм нитьем
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09.06.2022 16:03 Відповісти
Може ОП підкаже де краще?
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09.06.2022 16:07 Відповісти
асфальтом їх асфальтом...
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09.06.2022 16:08 Відповісти
tak v Kubani , Kaliningrade i Kurylah mozno i nuzno
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09.06.2022 16:11 Відповісти
А навіщо взагалі звертати увагу на якусь фуйню? Може є важливіші речі?
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09.06.2022 16:14 Відповісти
"Бореться методами, про які ми не можемо говорити публічно." - значить ні буя не боряться зелені блазні
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09.06.2022 16:15 Відповісти
рейхферендум.
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09.06.2022 16:25 Відповісти
Какое имеет это значение?! Для кого эта глупая новость? Комментировать намерения врага - показывать свою слабость.
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09.06.2022 16:51 Відповісти
Потому что Украиной управляют люди, для которых она лишь дойная корова.
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09.06.2022 16:54 Відповісти
Нас рать на їх референдуми...
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09.06.2022 17:27 Відповісти
Та що там шукати, здається в Херсоні зелена скотина, Ваша, із "суг", пані Маряр і звуть його Ковальов, і готовий провести такий референдум, то навіщо про це говорити?
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09.06.2022 17:48 Відповісти
Чим займається ця жінка? А мотузяник?
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09.06.2022 17:52 Відповісти
 
 