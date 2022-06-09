Путин хочет разрушить Евросоюз, - Меркель
Цель президента России Владимира Путина – разрушение Европейского союза.
Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Ненависть, враждебность Путина направлена против западной, демократической модели. Я помню, как он очень часто разговаривал с людьми и рассказывал, что хочет уничтожить Европу. Он хочет разрушить Европейский союз, потому что видит в нем предшественника НАТО", – сказала Меркель.
В этом же интервью она объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году, и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.
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ТОбто, з її легкої руки зараз Україну руйнують і народ наш вбивають.
А тепер вона може і рукава закотити і працювати для України. Наприклад Азовців визволити із полону. А то слюні всі порозпускали і тільки кричать - то не ми !!!! То все вони - ну ті хтось невідомі.