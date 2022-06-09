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Путин хочет разрушить Евросоюз, - Меркель

путин,меркель

Цель президента России Владимира Путина – разрушение Европейского союза.

Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Ненависть, враждебность Путина направлена против западной, демократической модели. Я помню, как он очень часто разговаривал с людьми и рассказывал, что хочет уничтожить Европу. Он хочет разрушить Европейский союз, потому что видит в нем предшественника НАТО", – сказала Меркель.

В этом же интервью она объяснила, почему была против расширения НАТО на восток в 2008 году, и заявила, что "достаточно старалась" для предотвращения эскалации российской агрессии против Украины.

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Меркель Ангела (2125) путин владимир (31214) россия (95365) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+46
И по этому Макрон и Шольц звонят ублюдку?
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09.06.2022 16:36
+39
а шмуркель ему 16 лет помогала, как могла
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09.06.2022 16:36
+38
Меркель: "Путін хоче зруйнувати Євросоюз."

Треба додати: "Та я йому дуже в цьому сприяла. А зараз йому допомогає Шольц".
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09.06.2022 16:37
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09.06.2022 21:07 Ответить
Ну от із такими заявами меркель можна і в ГААзький суд віддати. Сама все підтвердила і доказувати не треба нічого.
ТОбто, з її легкої руки зараз Україну руйнують і народ наш вбивають.
А тепер вона може і рукава закотити і працювати для України. Наприклад Азовців визволити із полону. А то слюні всі порозпускали і тільки кричать - то не ми !!!! То все вони - ну ті хтось невідомі.
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09.06.2022 21:42 Ответить
жодної букви не вгадала фрау.... http://www.bible-for-you.org/desk/polit/putin.php
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10.06.2022 00:09 Ответить
Ну судячи із усього все ж недостатньо
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10.06.2022 06:43 Ответить
Мабуть х..ло забрав «надбавку» до пенсії, раз ГДРовська комсомолка знов полізла на трибуну.
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10.06.2022 21:47 Ответить
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