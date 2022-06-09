Путін хоче зруйнувати Євросоюз, - Меркель

Метою президента Росії Володимира Путіна є руйнування Європейського союзу.

Про це заявила ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

"Ненависть, ворожість Путіна спрямована проти західної, демократичної моделі. Я пам'ятаю, як дуже часто розмовляв із людьми й розповідав, що він хоче знищити Європу. Він хоче зруйнувати Європейський союз, бо бачить у ньому попередника НАТО", - сказала Меркель.

У цьому самому інтерв'ю вона пояснила, чому була проти розширення НАТО на схід 2008 року і заявила, що "достатньо старалася" для запобігання ескалації російської агресії проти України.

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