Путін хоче зруйнувати Євросоюз, - Меркель
Метою президента Росії Володимира Путіна є руйнування Європейського союзу.
Про це заявила ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".
"Ненависть, ворожість Путіна спрямована проти західної, демократичної моделі. Я пам'ятаю, як дуже часто розмовляв із людьми й розповідав, що він хоче знищити Європу. Він хоче зруйнувати Європейський союз, бо бачить у ньому попередника НАТО", - сказала Меркель.
У цьому самому інтерв'ю вона пояснила, чому була проти розширення НАТО на схід 2008 року і заявила, що "достатньо старалася" для запобігання ескалації російської агресії проти України.
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ТОбто, з її легкої руки зараз Україну руйнують і народ наш вбивають.
А тепер вона може і рукава закотити і працювати для України. Наприклад Азовців визволити із полону. А то слюні всі порозпускали і тільки кричать - то не ми !!!! То все вони - ну ті хтось невідомі.