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Путін хоче зруйнувати Євросоюз, - Меркель

путин,меркель

Метою президента Росії Володимира Путіна є руйнування Європейського союзу.

Про це заявила ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

"Ненависть, ворожість Путіна спрямована проти західної, демократичної моделі. Я пам'ятаю, як дуже часто розмовляв із людьми й розповідав, що він хоче знищити Європу. Він хоче зруйнувати Європейський союз, бо бачить у ньому попередника НАТО", - сказала Меркель.

У цьому самому інтерв'ю вона пояснила, чому була проти розширення НАТО на схід 2008 року і заявила, що "достатньо старалася" для запобігання ескалації російської агресії проти України.

Також читайте: Меркель про напад Росії на Україну: "Я себе не звинувачую"

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23760) росія (64926) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+46
И по этому Макрон и Шольц звонят ублюдку?
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09.06.2022 16:36
+39
а шмуркель ему 16 лет помогала, как могла
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09.06.2022 16:36
+38
Меркель: "Путін хоче зруйнувати Євросоюз."

Треба додати: "Та я йому дуже в цьому сприяла. А зараз йому допомогає Шольц".
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09.06.2022 16:37
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09.06.2022 21:07 Відповісти
Ну от із такими заявами меркель можна і в ГААзький суд віддати. Сама все підтвердила і доказувати не треба нічого.
ТОбто, з її легкої руки зараз Україну руйнують і народ наш вбивають.
А тепер вона може і рукава закотити і працювати для України. Наприклад Азовців визволити із полону. А то слюні всі порозпускали і тільки кричать - то не ми !!!! То все вони - ну ті хтось невідомі.
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09.06.2022 21:42 Відповісти
жодної букви не вгадала фрау.... http://www.bible-for-you.org/desk/polit/putin.php
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10.06.2022 00:09 Відповісти
Ну судячи із усього все ж недостатньо
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10.06.2022 06:43 Відповісти
Мабуть х..ло забрав «надбавку» до пенсії, раз ГДРовська комсомолка знов полізла на трибуну.
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10.06.2022 21:47 Відповісти
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