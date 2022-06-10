Больше половины жителей Николаева уехали из города, - Сенкевич

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева уехало более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что из 480 тысяч жителей в городе осталось около 230 тысяч.

"Это мы смотрели по использованию воды и по вывозу мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало", - пояснил мэр.

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