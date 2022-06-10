РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6360 посетителей онлайн
Новости Война
3 471 5

Больше половины жителей Николаева уехали из города, - Сенкевич

миколаїв

С начала полномасштабного вторжения России из Николаева уехало более половины жителей. Однако точное число пока неизвестно.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что из 480 тысяч жителей в городе осталось около 230 тысяч.

"Это мы смотрели по использованию воды и по вывозу мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало", - пояснил мэр.

Читайте: В Николаеве билборды пустили на противотанковые ежи и конструкции для блиндажей

Николаев (2138) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як сталося що так швидко захопили південь? Клоун, ау!
показать весь комментарий
10.06.2022 09:04 Ответить
Люся Дристовіч же ж казало.... не чули? Про€6алі сказало Люся.... г4нд0н.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:19 Ответить
У потрібний момент вас не було в Генштабі. )
показать весь комментарий
10.06.2022 09:38 Ответить
Ва всьом вінават Парашенка! Це він заважав ВІовочці злити Україну одним махлм і всю, тому і прийшлося зливати частинами, спочатку південь, а потім і решту. Ви подивіться, як Вова файно попрацював над сухопутним коридором після Оману - дав команду все розмінувати під виглядом покращення пунктів переходу, понаставляв туди замість патріотичних генералів малоросів і зрадників, такі ж його там були представники, а депутат від "слуг" Ковальов вже відкрито з мандатом депутата очолоює окупаційну владу. Тут Володя і його шобла одним маход позбавилися і патріотів "Азову", які мали його запитати після війни про "вагнерівців", про "ізоляцію" і про "велике крадівництво", а так Володя здав їх у полон на муки, мотувиючи зеленій вухастій масі якусь евакуацію. Його пані Василевська-Смаглюк призивала киян і мешканців області еікули не виїзджати, а сидіти вдома, мов кацапські солдати цивільних не чіпвють, а арахамія допомагає пуйловському нгаманцю олігарху уникнути санкцій, даючи покази в європейському сіді, що той спас десь 400 тисяч українців. Вам цього ще мало?
показать весь комментарий
10.06.2022 09:51 Ответить
Скоро полстраны выедет благодаря зебилу который "подготовился" к обороне должным образом. Зато Люсинда по говномарафону все рассказывает о переломе в войне.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:52 Ответить
 
 