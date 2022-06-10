Більше ніж половина жителів Миколаєва виїхали з міста, - Сєнкевич
З початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що з 480 тисяч жителів у місті залишилося близько 230 тисяч.
"Це ми дивилися за використанням води і за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - пояснив мер.
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