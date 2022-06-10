УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6676 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 471 5

Більше ніж половина жителів Миколаєва виїхали з міста, - Сєнкевич

миколаїв

З початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що з 480 тисяч жителів у місті залишилося близько 230 тисяч.

"Це ми дивилися за використанням води і за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - пояснив мер.

Читайте: У Миколаєві білборди пустили на протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів

Автор: 

Миколаїв (1792) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як сталося що так швидко захопили південь? Клоун, ау!
показати весь коментар
10.06.2022 09:04 Відповісти
Люся Дристовіч же ж казало.... не чули? Про€6алі сказало Люся.... г4нд0н.
показати весь коментар
10.06.2022 09:19 Відповісти
У потрібний момент вас не було в Генштабі. )
показати весь коментар
10.06.2022 09:38 Відповісти
Ва всьом вінават Парашенка! Це він заважав ВІовочці злити Україну одним махлм і всю, тому і прийшлося зливати частинами, спочатку південь, а потім і решту. Ви подивіться, як Вова файно попрацював над сухопутним коридором після Оману - дав команду все розмінувати під виглядом покращення пунктів переходу, понаставляв туди замість патріотичних генералів малоросів і зрадників, такі ж його там були представники, а депутат від "слуг" Ковальов вже відкрито з мандатом депутата очолоює окупаційну владу. Тут Володя і його шобла одним маход позбавилися і патріотів "Азову", які мали його запитати після війни про "вагнерівців", про "ізоляцію" і про "велике крадівництво", а так Володя здав їх у полон на муки, мотувиючи зеленій вухастій масі якусь евакуацію. Його пані Василевська-Смаглюк призивала киян і мешканців області еікули не виїзджати, а сидіти вдома, мов кацапські солдати цивільних не чіпвють, а арахамія допомагає пуйловському нгаманцю олігарху уникнути санкцій, даючи покази в європейському сіді, що той спас десь 400 тисяч українців. Вам цього ще мало?
показати весь коментар
10.06.2022 09:51 Відповісти
Скоро полстраны выедет благодаря зебилу который "подготовился" к обороне должным образом. Зато Люсинда по говномарафону все рассказывает о переломе в войне.
показати весь коментар
10.06.2022 11:52 Відповісти
 
 