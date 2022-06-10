Рашисты ночью обстреливали Сумщину, зафиксировано 7 "прилетов", - Живицкий
Российские оккупанты ночью обстреливали территорию Сумской области.
Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской громады. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет", - проинформировал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады Сумщины, - ОВА. ФОТО
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Із Запоріжжя заплановано виїзд приватного транспорту на тимчасово захоплені території.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться у дописі.
Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.