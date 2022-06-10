РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6309 посетителей онлайн
Новости Война
2 115 5

Рашисты ночью обстреливали Сумщину, зафиксировано 7 "прилетов", - Живицкий

війна

Российские оккупанты ночью обстреливали территорию Сумской области.

Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Между 2 и 3 часами ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской громады. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет", - проинформировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады Сумщины, - ОВА. ФОТО

обстрел (26906) Сумская область (3004) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як це розуміти...
Із Запоріжжя заплановано виїзд приватного транспорту на тимчасово захоплені території.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться у дописі.

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:36 Ответить
Вата, вата, вата. Та трохи мазохистів.
показать весь комментарий
10.06.2022 09:45 Ответить
припускаю ще і наявність чоловіків призивного віку, які надіються, що українське громадянство їх захистить від призиву в армію рф, а самі вони через підарашку зможуть виїхати в ту ж туреччину і далі, куди україна не пускає.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:09 Ответить
Поспішають в родную гавань
показать весь комментарий
10.06.2022 12:12 Ответить
 
 