Рашисты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами. В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших нет, поврежден дом", - написал чиновник в фейсбуке.

Оба события случились на территории Краснопольской громады.

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