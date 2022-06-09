Рашисты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады, - ОВА. ФОТО
Российские оккупанты сбрасывают с дронов боеприпасы на пограничные громады Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня в 10 утра враг запустил три дрона-камикадзе с боеприпасами. В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших нет, поврежден дом", - написал чиновник в фейсбуке.
Оба события случились на территории Краснопольской громады.
Топ комментарии
+9 Bodalux
показать весь комментарий09.06.2022 22:47
+9 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий09.06.2022 22:48
+5 Anton Oliinyk
показать весь комментарий09.06.2022 22:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
* 6500 протитанкових комплексів;
* 1500 ПЗРК "Stinger";
* 20 000 протитанкових гранатометів;
* 7500 одиниць стрілецької зброї;
* 108 гаубиць М777;
* 220 000 снарядів калібру 150 мм;
* 121 безпілотник ******* Ghost;
* 700 дронів-камікадзе Switchblade;
* 200 бронетранспортерів М113;
* сотні броньованих автомобілів Humvee;
* чотири системи HIMARS;
* 20 вертольотів типу Мі-17.
Источник: https://ukr-info.com/poltika/57922-ssha-nazvali-vmst-novogo-paketu-zbroyi-dlya-********.html