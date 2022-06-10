Рашисти вночі обстрілювали Сумщину, зафіксовано 7 "прильотів", - Живицький

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумщини.

Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - поінформував він.

Також читайте: Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА. ФОТО