Рашисти вночі обстрілювали Сумщину, зафіксовано 7 "прильотів", - Живицький
Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумщини.
Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - поінформував він.
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Із Запоріжжя заплановано виїзд приватного транспорту на тимчасово захоплені території.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться у дописі.
Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.