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Новини Війна
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Рашисти вночі обстрілювали Сумщину, зафіксовано 7 "прильотів", - Живицький

війна

Російські окупанти вночі обстрілювали територію Сумщини.

Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномету по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - поінформував він.

Також читайте: Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550) Живицький Дмитро (466)


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А як це розуміти...
Із Запоріжжя заплановано виїзд приватного транспорту на тимчасово захоплені території.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 10 червня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться у дописі.

Інформація щодо змін перетину лінії розмежування через безпекову ситуацію буде повідомлена додатково.
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10.06.2022 09:36 Відповісти
Вата, вата, вата. Та трохи мазохистів.
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10.06.2022 09:45 Відповісти
припускаю ще і наявність чоловіків призивного віку, які надіються, що українське громадянство їх захистить від призиву в армію рф, а самі вони через підарашку зможуть виїхати в ту ж туреччину і далі, куди україна не пускає.
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10.06.2022 10:09 Відповісти
Поспішають в родную гавань
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10.06.2022 12:12 Відповісти
 
 