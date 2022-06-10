РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4583 посетителя онлайн
Новости Война
12 528 162

У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских, - Скибицкий

війна,артилерія

Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало.

Об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Украина в этом аспекте проигрывает России на передовой и сейчас почти исключительно полагается на оружие с Запада.

"Сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии", - сказал Скибицкий.

Теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад.

Смотрите также: Полет башни вражеского танка после прямого попадания в бронемашину из британской гаубицы М777. ВИДЕО

"У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что они имеют", - пояснил он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских выстрелов в день.

"Мы почти использовали все наши (артиллерийские. – Ред.) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", – сказал он о боеприпасах, которыми стреляют из артиллерийских снарядов.

"Европа также поставляет снаряды низшего калибра, но поскольку в Европе они заканчиваются, количество становится меньше", - добавил он.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили скрытые позиции оккупантов и сожгли замаскированную бронетехнику армии РФ. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

оружие (10198) артиллерия (630) Скибицкий Вадим (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
А не нужно столько. Нужно другое оружие, оружие "длинной руки". Если бы Зеля не свернул успешную ракетную программу после прихода к власти, то мы бы имели не менее 430 ПКР "Нептун" и минимум несколько десятков ОТРК "Гром 2\Сапсан". Даже такое количество сняло бы полностью вопросы об Одессе, Николаеве, Херсоне, Бердянске, Мариуполе и т.д.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:30
+32
Тих, хто реально дбав про оборону країни, влада посилено кошмарила два з половиною роки.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:22
+30
Ворог все знає. Мають знати і українці. Отак дбали про оборону.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потрібно виходити з того, що ми програємо ворогу в кількості озброєння. І це об'єктивна реальність.
Єдиний вихід - це не нити, не чекати манни небесної - ленд - лізу (хай процес іде). Єдине що може врятувати - це якісна зміна командного складу - на ключові посади - повинні просуватися - самі фахові, компетентні та ті що, реально проявили себе в боях командири. Навіть, якщо це рядові чи не мають спеціальної освіти. Їм - повна свобода дій.
Обмежити на час війни по максимуму чиновницьку шоблу. Жорсткі закони стосовно мародерства і корупції - до розстрілу. Обмежити на час війни - втручатися в дії військових
показать весь комментарий
10.06.2022 10:31 Ответить
Саме талановиті та фахові командири - навіть в самих складних умовах та при перевазі ворога - знайдуть ефективні способи для перемоги. Не числом, а вмінням. Ось головна максима.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:38 Ответить
Все чим влада відповіла-почала скиглити, звинувачувати кого завгодно та відосіки знімати, та й ще гуманітарку робазарювати. Користі від неї як від ворога
показать весь комментарий
10.06.2022 10:40 Ответить
Switchblade 600 в нас нема??
показать весь комментарий
10.06.2022 10:37 Ответить
Asphalt 600 тільки
показать весь комментарий
10.06.2022 11:54 Ответить
Нас готують до поразки? І типу - винен захід?
показать весь комментарий
10.06.2022 10:38 Ответить
десь за місяць до вторгнення я стояв в одній довгій черзі в одній державній організації (дніпропетровщині), мені було очевидно, що війна неминуча.

Зайшла розмова про Зелю, я не стримався і сказав пару слів про його тупість - черга мене почала штовхати ногами, особливо одна жінка десь 40 років - "Я проголосую за нього ще 1000 разів тому що він оновив дорогу в нашому селі, якої ніхто не займався 30 років"

Цікаво що зараз думають усі ці люди?
показать весь комментарий
10.06.2022 10:43 Ответить
Головне щоб не порох, хто завгодно, копія рашистського наративу. В результаті з влади, особливо з Верховної Ради, особливо в порівнянні з минулим складом зробили огидне посміховисько з наркоманами, злочинцями й корабельними соснами.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:50 Ответить
#nuzhno perestat streljat - dorogu poshkodjat
показать весь комментарий
10.06.2022 10:50 Ответить
Думають, що Зеля молоток.В нього рейтинг зараз надвисокий. Наші люди не пробивні.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:57 Ответить
"Індепендент" ПНХ. )
показать весь комментарий
10.06.2022 11:16 Ответить
Ступор,о..уй і опупєй упоротих прихильників Бариги після виборів триває третій рік ))))

ЧОМУ !!!????

показать весь комментарий
10.06.2022 11:19 Ответить
З моею двоюрiдною сестрою сталася iстерика, коли я висловила свою думку
стосовно зе...З ii мiркувань,як би не найвеличнiший, то Украiна була б окупована повнiстю... А за Порошенко i слухати не хоче...Що буде з нашою
Ненькою при такому народу...😟😢
показать весь комментарий
10.06.2022 12:08 Ответить
Мені це починає нагадувати культ великого пу.
показать весь комментарий
10.06.2022 12:28 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 16:37 Ответить
Нічого не змінилося. Він іще більше у їхніх очах виріс.

Тупість не лікується...
показать весь комментарий
10.06.2022 13:18 Ответить
Думають, що путін ху..ло і що він рашист! А про дороги, то тобі пояснили ногами . Мабуть правильно і показово: люди втомилися жити в багні .
показать весь комментарий
10.06.2022 14:00 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 16:34 Ответить
Куди ведуть такі заяви зрозуміло, скажуть захід не дав достатньо зброї, це не закінчиться при будь-якому договорі з ****** доки воно живе.
показать весь комментарий
10.06.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 10:46 Ответить
Щоб всім було зрозуміло 6000 снарядів на добу - це десь 4 снаряди на хвилину на одну гармату протягом 24 годин.
Ще раз 1 снаряд кожні 15 секунд на весь фронт. Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:00 Ответить
Дай то кажуть Бог! Тільки не варто очікувати деокупацію при такому темпі витрат. Взагалі чудо що у нас фронт такий як є. Видно і у кацапів там далеко не фонтан.
Але сталось те що передбачувалось - сама важка фаза війни, совкові артсистеми відходять тоді як західні тільки почали надходити.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:33 Ответить
Виходить що наші вкрай шкідливі політики розпродали не тільки танки, а й артилерію в якості "надмірного майна".
показать весь комментарий
10.06.2022 11:07 Ответить
Вони, шкідливі політики, ще й допустили що би злетіли в повітря 5 арсеналів з сотнями тисяч снарядів і ракет до РЗСО! І замітьте: винних не було!! Так йшла підготовка до можливого вторгнення.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:05 Ответить
Американцы мыслят стратегически, поэтому пока в полной мере не начнут действовать санкции и эмбарго, не дадут быстро разбить рашку, но будут поставлять оружие, чтобы наши не пошли на сепаратные переговоры. Иначе Европа откажется вводить газовое эмбарго, ослабит нефтяное и денежный поток не иссякнет, а рашка восстановится за пару лет и может снова полезть. А так ее задушат экономически, максимально ослабят в военном плане, а потом или разделят, или разденут или то и другое.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:10 Ответить
Маєчня. Вони давно вже не мислять стратегічно і діють ситуативно.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:17 Ответить
*********** залишилось мало.

Йдеться про калібри "радянського зразка"..

ВІДРАЗУ ПРИГАДУЄТЬСЯ, ЯК ЗГОРІЛИ СКЛАДИ У ЧАСИ ПОРОШЕНКО... (((((

частина -від намагання вержівки приховати розпродаж "на сторону"...

Калинівка 11 жовтня 2018, 18:21

https://lb.ua/society/2018/10/11/409760_nachalnik_pozharnoy_ohrani_arsenala.html Начальник пожежної охорони арсеналу в Калинівці уникнув покарання

Адміністративну справу щодо Моклюка закрили через закінчення терміну давності.

БАРИГА СВОЇХ НЕ ЗДАЄ !!!
показать весь комментарий
10.06.2022 11:13 Ответить
Пусть КНДР поможет, там самый большой запас совкового оружия))
показать весь комментарий
10.06.2022 12:22 Ответить
Я вже пропонував - в обмін ан продовольство...
показать весь комментарий
10.06.2022 13:15 Ответить
Нехай Порошенко зі складів відкопає, що пішли в повітря з 14 по 19, в Бахмуті пошукають, в 94, в Новобогданівці, де двічі добряче бахкало і далі, по списку.... як відкопають всі, кто в тих вибухах винен - будемо балакати про асфальт.
показать весь комментарий
10.06.2022 13:33 Ответить
Ну якщо про асфальт не треба то і про шашлики не треба, ну і так далі . Ну про асфальт в Луганській і Донецькій обл. нам відомо і хто їм зараз користується. А от скільки виробили з 19р по 22р снарядів 150 чи 155мм ????????? не відомо , можливо таке що ні одного.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:43 Ответить
Когось треба "мордой об асфальт"...
показать весь комментарий
10.06.2022 11:23 Ответить
чому не можна зробити більше снарядів? Україна не індустріальна країна з машинними цехами?
показать весь комментарий
10.06.2022 11:25 Ответить
Снарядів 155 мм у нас достатньо і буде більше. Мало самих артсистем.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:34 Ответить
Зато в України супер дороги
показать весь комментарий
10.06.2022 11:49 Ответить
Хорошо зебил за год подготовился к войне. Истинный военначальник
показать весь комментарий
10.06.2022 11:49 Ответить
Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід. Джерело:

------
Какая же мразь, 3 года асфальт клали, теперь все от запада зависит. Редкостные твари.
показать весь комментарий
10.06.2022 11:53 Ответить
Сколько бы ни купили, все бы закончилось быстро. Как говорил Наполеон, для войны нужны три вещи, деньги, деньги и деньги. Все надежда что запасы Запада неисчерпаемы.
показать весь комментарий
10.06.2022 12:27 Ответить
В Кацапії рекордні доходи від нафти, а профіцити так і пруть! "Пекельні санкції" , ****...
показать весь комментарий
10.06.2022 13:26 Ответить
Закрыть нехватку вооружений всё равно, что закрыть выбитое стекло задницей тёти Сони...
показать весь комментарий
10.06.2022 12:17 Ответить
Ну все залежить від розміру вибитого скла і дупи "тьоті" Соні, та якого ефекту необхідно досягти. Але вцілому Ви праві. Нажаль наше "вибите скло" (потреба в озброєнні) набагато більше по розмірах, ніж та сама дупа Соні (бюджет України за 8 років). Але ж секта "3 роки ракети заривали в асфальт" цього не розуміє, як і не розуміє скільки взагалі було закуплено і оновлено зброї та техніки, а також скільки прой...но в період з 2015 по 2021. До речі, в асфальт гроші почали заривати ще при попередньому. В бюджеті на 2019 рік було передбачено на це найбільшу на той час суму в порівнянні з попередніми роками.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:05 Ответить
от і потекли з банкової соплі шапіто, та це було відомо і 20 років тому, а що ви зробили за 3 роки, що б покращити ситуацію, асфальт поклали, йде така собі підготовка зе-шобли до капітуляції.
показать весь комментарий
10.06.2022 12:19 Ответить
Всі питання до Володі-прораба доріг, який всі наші бюджетні, оборонні і ковідні гроші зарив у дороги, щоб наша держава не наробила ракет і САУ "Богдана" і не знищила ворога. Володя старався, як міг, щоб не допустити знищення кацапів і ще навіть залишився героєм у 73%, що не втік. Вони навіть не звертають уваги, що кожного дня на їх міста прилітають ракети і немає чим їх збивати, головне, щоб на трусах було фото Боневтіка і його лічіко на подушечці зі словами "Мочі їх Вова, мочі".
показать весь комментарий
10.06.2022 12:34 Ответить
Гібридний ленд-ліз. Місяць минув. На возах везуть ті рсзв?
показать весь комментарий
10.06.2022 12:40 Ответить
візьмвіть наші САУ "Богдана" і ракетні комплекси і перевезіть скоренько по володькіних дорогах і не чіпайте західних партнерів, бо вони Вам точно нічого не зобов'язані.
показать весь комментарий
10.06.2022 13:06 Ответить
У орков снарядов завались,это раслобуха в меткости,потому и гатят они площадно..Артиллеристы ВСУ вынуждены экономить и беречь снаряды,поэтому тщательно выцеливают все цели..За 2,5 года снарядами можно было затарить ВСУ под завязку,...но все клятый асфальт..И если бы путлер, допустим, пошел на нас войной через год-полтора,то страшно представить во,что бы превратили "СН" обороноспособность Державы и боеготовность ВСУ...
показать весь комментарий
10.06.2022 12:49 Ответить
Так у нас були снаряди! І багато! Цілих 5 арсеналів! (правда, арсенали кудись ділися?!
показать весь комментарий
10.06.2022 14:08 Ответить
Зато у нас точность должна быть в 10 раз лучше с такой артиллерией, поэтому хватит п...ть
показать весь комментарий
10.06.2022 13:02 Ответить
СССР во время второй мировой завалила Германию числом, живой силой и кучей некачественного оружия ну и + лендлиз.
Так что сложно сказать что эффективней качество или количество.
показать весь комментарий
10.06.2022 13:18 Ответить
8 миллион немецких отборных войск на Восточном фронте в принципе невозможно было завалить живой силой. Не надо вводить украинцев в заблуждение и искушать пытаться победить количеством. Это просто один из любимых украинских мифов.
показать весь комментарий
10.06.2022 14:15 Ответить
Откуда такая уверенность? и было не 8млн около 4,3млн (а если расстянуть это количество по всему расширяющемуся фронту) и на момент начала войны по личному состава СССР не уступала Германии а после мобилизации количество личного состава возросло раза в 2 и на конец войны было около 11млн человек
показать весь комментарий
10.06.2022 15:05 Ответить
Не ужели не понятно что будь у них хоть миллион стволов, они не смогут их вывести на позиции одновременно, поэтому нужно просто чётко отслеживать и выбивать то что вылазит на позиции и все будет Ок. Финская армия в 39м я думаю имела людей и стволов в 100 раз меньше чем СССР и это не помешало им победить.
показать весь комментарий
10.06.2022 13:32 Ответить
условно победить....
показать весь комментарий
11.06.2022 00:58 Ответить
мост продайте запорожсктий там и на пушки и на ядрі -хватит велике кродивніцтво и то жирній кабан с управления дорог надеюсь он в окопе уже )) и авдокушин
показать весь комментарий
10.06.2022 18:22 Ответить
начиная с новобогдановки слив снарядов засчитан.. а кучма почему не на киче и кузьмук за раскрадание армии и гриценко..
показать весь комментарий
10.06.2022 18:25 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/6207 Тарас Чорновіл : "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
показать весь комментарий
11.06.2022 09:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 