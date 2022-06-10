У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских, - Скибицкий

Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало.

Об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Украина в этом аспекте проигрывает России на передовой и сейчас почти исключительно полагается на оружие с Запада.

"Сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии", - сказал Скибицкий.

Теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад.

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"У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что они имеют", - пояснил он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских выстрелов в день.

"Мы почти использовали все наши (артиллерийские. – Ред.) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", – сказал он о боеприпасах, которыми стреляют из артиллерийских снарядов.

"Европа также поставляет снаряды низшего калибра, но поскольку в Европе они заканчиваются, количество становится меньше", - добавил он.

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