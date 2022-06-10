Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, - Скібіцький
Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало.
Про це заявив заступник глави військової розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, Україна в цьому аспекті програЄ Росії на передовій і зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу.
"Зараз артилерійська війна. На передовій тепер вирішуватиметься майбутнє, і ми програЄмо з точки зору артилерії", – сказав Скібіцький.
Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід.
"Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", - пояснив він.
За словами Скібіцького, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день.
"Ми майже використали всі наші (артилерійські. - Ред.) боєприпаси і зараз використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру", - сказав він про боєприпаси, якими стріляють з артилерійських снарядів.
"Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки в Європі вони закінчуються, кількість стає меншою", - додав він.
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Єдиний вихід - це не нити, не чекати манни небесної - ленд - лізу (хай процес іде). Єдине що може врятувати - це якісна зміна командного складу - на ключові посади - повинні просуватися - самі фахові, компетентні та ті що, реально проявили себе в боях командири. Навіть, якщо це рядові чи не мають спеціальної освіти. Їм - повна свобода дій.
Обмежити на час війни по максимуму чиновницьку шоблу. Жорсткі закони стосовно мародерства і корупції - до розстрілу. Обмежити на час війни - втручатися в дії військових
Зайшла розмова про Зелю, я не стримався і сказав пару слів про його тупість - черга мене почала штовхати ногами, особливо одна жінка десь 40 років - "Я проголосую за нього ще 1000 разів тому що він оновив дорогу в нашому селі, якої ніхто не займався 30 років"
Цікаво що зараз думають усі ці люди?
ЧОМУ !!!????
стосовно зе...З ii мiркувань,як би не найвеличнiший, то Украiна була б окупована повнiстю... А за Порошенко i слухати не хоче...Що буде з нашою
Ненькою при такому народу...😟😢
Тупість не лікується...
Ще раз 1 снаряд кожні 15 секунд на весь фронт. Висновки робіть самі.
Але сталось те що передбачувалось - сама важка фаза війни, совкові артсистеми відходять тоді як західні тільки почали надходити.
Йдеться про калібри "радянського зразка"..
ВІДРАЗУ ПРИГАДУЄТЬСЯ, ЯК ЗГОРІЛИ СКЛАДИ У ЧАСИ ПОРОШЕНКО... (((((
частина -від намагання вержівки приховати розпродаж "на сторону"...
Калинівка 11 жовтня 2018, 18:21
https://lb.ua/society/2018/10/11/409760_nachalnik_pozharnoy_ohrani_arsenala.html Начальник пожежної охорони арсеналу в Калинівці уникнув покарання
Адміністративну справу щодо Моклюка закрили через закінчення терміну давності.
БАРИГА СВОЇХ НЕ ЗДАЄ !!!
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Какая же мразь, 3 года асфальт клали, теперь все от запада зависит. Редкостные твари.
Так что сложно сказать что эффективней качество или количество.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"