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Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, - Скібіцький

війна,артилерія

Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало.

Про це заявив заступник глави військової розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Україна в цьому аспекті програЄ Росії на передовій і зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу.

"Зараз артилерійська війна. На передовій тепер вирішуватиметься майбутнє, і ми програЄмо з точки зору артилерії", – сказав Скібіцький.

Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід.

Також дивіться: Політ башти ворожого танку після прямого влучання в бронемашину з британської гаубиці М777. ВIДЕО

"Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", - пояснив він.

За словами Скібіцького, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день.

"Ми майже використали всі наші (артилерійські. - Ред.) боєприпаси і зараз використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру", - сказав він про боєприпаси, якими стріляють з артилерійських снарядів.

"Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки в Європі вони закінчуються, кількість стає меншою", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищили приховані позиції окупантів та спалили замасковану бронетехніку армії РФ. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

зброя (7435) артилерія (783) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+42
А не нужно столько. Нужно другое оружие, оружие "длинной руки". Если бы Зеля не свернул успешную ракетную программу после прихода к власти, то мы бы имели не менее 430 ПКР "Нептун" и минимум несколько десятков ОТРК "Гром 2\Сапсан". Даже такое количество сняло бы полностью вопросы об Одессе, Николаеве, Херсоне, Бердянске, Мариуполе и т.д.
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10.06.2022 10:30
+32
Тих, хто реально дбав про оборону країни, влада посилено кошмарила два з половиною роки.
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10.06.2022 10:22
+30
Ворог все знає. Мають знати і українці. Отак дбали про оборону.
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10.06.2022 10:20
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Сторінка 2 з 2
Потрібно виходити з того, що ми програємо ворогу в кількості озброєння. І це об'єктивна реальність.
Єдиний вихід - це не нити, не чекати манни небесної - ленд - лізу (хай процес іде). Єдине що може врятувати - це якісна зміна командного складу - на ключові посади - повинні просуватися - самі фахові, компетентні та ті що, реально проявили себе в боях командири. Навіть, якщо це рядові чи не мають спеціальної освіти. Їм - повна свобода дій.
Обмежити на час війни по максимуму чиновницьку шоблу. Жорсткі закони стосовно мародерства і корупції - до розстрілу. Обмежити на час війни - втручатися в дії військових
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10.06.2022 10:31 Відповісти
Саме талановиті та фахові командири - навіть в самих складних умовах та при перевазі ворога - знайдуть ефективні способи для перемоги. Не числом, а вмінням. Ось головна максима.
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10.06.2022 10:38 Відповісти
Все чим влада відповіла-почала скиглити, звинувачувати кого завгодно та відосіки знімати, та й ще гуманітарку робазарювати. Користі від неї як від ворога
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10.06.2022 10:40 Відповісти
Switchblade 600 в нас нема??
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10.06.2022 10:37 Відповісти
Asphalt 600 тільки
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10.06.2022 11:54 Відповісти
Нас готують до поразки? І типу - винен захід?
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10.06.2022 10:38 Відповісти
десь за місяць до вторгнення я стояв в одній довгій черзі в одній державній організації (дніпропетровщині), мені було очевидно, що війна неминуча.

Зайшла розмова про Зелю, я не стримався і сказав пару слів про його тупість - черга мене почала штовхати ногами, особливо одна жінка десь 40 років - "Я проголосую за нього ще 1000 разів тому що він оновив дорогу в нашому селі, якої ніхто не займався 30 років"

Цікаво що зараз думають усі ці люди?
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10.06.2022 10:43 Відповісти
Головне щоб не порох, хто завгодно, копія рашистського наративу. В результаті з влади, особливо з Верховної Ради, особливо в порівнянні з минулим складом зробили огидне посміховисько з наркоманами, злочинцями й корабельними соснами.
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10.06.2022 10:50 Відповісти
#nuzhno perestat streljat - dorogu poshkodjat
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10.06.2022 10:50 Відповісти
Думають, що Зеля молоток.В нього рейтинг зараз надвисокий. Наші люди не пробивні.
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10.06.2022 10:57 Відповісти
"Індепендент" ПНХ. )
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10.06.2022 11:16 Відповісти
Ступор,о..уй і опупєй упоротих прихильників Бариги після виборів триває третій рік ))))

ЧОМУ !!!????

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10.06.2022 11:19 Відповісти
З моею двоюрiдною сестрою сталася iстерика, коли я висловила свою думку
стосовно зе...З ii мiркувань,як би не найвеличнiший, то Украiна була б окупована повнiстю... А за Порошенко i слухати не хоче...Що буде з нашою
Ненькою при такому народу...😟😢
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10.06.2022 12:08 Відповісти
Мені це починає нагадувати культ великого пу.
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10.06.2022 12:28 Відповісти
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10.06.2022 16:37 Відповісти
Нічого не змінилося. Він іще більше у їхніх очах виріс.

Тупість не лікується...
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10.06.2022 13:18 Відповісти
Думають, що путін ху..ло і що він рашист! А про дороги, то тобі пояснили ногами . Мабуть правильно і показово: люди втомилися жити в багні .
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10.06.2022 14:00 Відповісти
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10.06.2022 16:34 Відповісти
Куди ведуть такі заяви зрозуміло, скажуть захід не дав достатньо зброї, це не закінчиться при будь-якому договорі з ****** доки воно живе.
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10.06.2022 10:44 Відповісти
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10.06.2022 10:46 Відповісти
Щоб всім було зрозуміло 6000 снарядів на добу - це десь 4 снаряди на хвилину на одну гармату протягом 24 годин.
Ще раз 1 снаряд кожні 15 секунд на весь фронт. Висновки робіть самі.
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10.06.2022 11:00 Відповісти
Дай то кажуть Бог! Тільки не варто очікувати деокупацію при такому темпі витрат. Взагалі чудо що у нас фронт такий як є. Видно і у кацапів там далеко не фонтан.
Але сталось те що передбачувалось - сама важка фаза війни, совкові артсистеми відходять тоді як західні тільки почали надходити.
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10.06.2022 11:33 Відповісти
Виходить що наші вкрай шкідливі політики розпродали не тільки танки, а й артилерію в якості "надмірного майна".
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10.06.2022 11:07 Відповісти
Вони, шкідливі політики, ще й допустили що би злетіли в повітря 5 арсеналів з сотнями тисяч снарядів і ракет до РЗСО! І замітьте: винних не було!! Так йшла підготовка до можливого вторгнення.
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10.06.2022 14:05 Відповісти
Американцы мыслят стратегически, поэтому пока в полной мере не начнут действовать санкции и эмбарго, не дадут быстро разбить рашку, но будут поставлять оружие, чтобы наши не пошли на сепаратные переговоры. Иначе Европа откажется вводить газовое эмбарго, ослабит нефтяное и денежный поток не иссякнет, а рашка восстановится за пару лет и может снова полезть. А так ее задушат экономически, максимально ослабят в военном плане, а потом или разделят, или разденут или то и другое.
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10.06.2022 11:10 Відповісти
Маєчня. Вони давно вже не мислять стратегічно і діють ситуативно.
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10.06.2022 18:17 Відповісти
*********** залишилось мало.

Йдеться про калібри "радянського зразка"..

ВІДРАЗУ ПРИГАДУЄТЬСЯ, ЯК ЗГОРІЛИ СКЛАДИ У ЧАСИ ПОРОШЕНКО... (((((

частина -від намагання вержівки приховати розпродаж "на сторону"...

Калинівка 11 жовтня 2018, 18:21

https://lb.ua/society/2018/10/11/409760_nachalnik_pozharnoy_ohrani_arsenala.html Начальник пожежної охорони арсеналу в Калинівці уникнув покарання

Адміністративну справу щодо Моклюка закрили через закінчення терміну давності.

БАРИГА СВОЇХ НЕ ЗДАЄ !!!
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10.06.2022 11:13 Відповісти
Пусть КНДР поможет, там самый большой запас совкового оружия))
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10.06.2022 12:22 Відповісти
Я вже пропонував - в обмін ан продовольство...
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10.06.2022 13:15 Відповісти
Нехай Порошенко зі складів відкопає, що пішли в повітря з 14 по 19, в Бахмуті пошукають, в 94, в Новобогданівці, де двічі добряче бахкало і далі, по списку.... як відкопають всі, кто в тих вибухах винен - будемо балакати про асфальт.
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10.06.2022 13:33 Відповісти
Ну якщо про асфальт не треба то і про шашлики не треба, ну і так далі . Ну про асфальт в Луганській і Донецькій обл. нам відомо і хто їм зараз користується. А от скільки виробили з 19р по 22р снарядів 150 чи 155мм ????????? не відомо , можливо таке що ні одного.
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10.06.2022 14:43 Відповісти
Когось треба "мордой об асфальт"...
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10.06.2022 11:23 Відповісти
чому не можна зробити більше снарядів? Україна не індустріальна країна з машинними цехами?
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10.06.2022 11:25 Відповісти
Снарядів 155 мм у нас достатньо і буде більше. Мало самих артсистем.
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10.06.2022 11:34 Відповісти
Зато в України супер дороги
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10.06.2022 11:49 Відповісти
Хорошо зебил за год подготовился к войне. Истинный военначальник
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10.06.2022 11:49 Відповісти
Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід. Джерело:

------
Какая же мразь, 3 года асфальт клали, теперь все от запада зависит. Редкостные твари.
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10.06.2022 11:53 Відповісти
Сколько бы ни купили, все бы закончилось быстро. Как говорил Наполеон, для войны нужны три вещи, деньги, деньги и деньги. Все надежда что запасы Запада неисчерпаемы.
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10.06.2022 12:27 Відповісти
В Кацапії рекордні доходи від нафти, а профіцити так і пруть! "Пекельні санкції" , ****...
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10.06.2022 13:26 Відповісти
Закрыть нехватку вооружений всё равно, что закрыть выбитое стекло задницей тёти Сони...
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10.06.2022 12:17 Відповісти
Ну все залежить від розміру вибитого скла і дупи "тьоті" Соні, та якого ефекту необхідно досягти. Але вцілому Ви праві. Нажаль наше "вибите скло" (потреба в озброєнні) набагато більше по розмірах, ніж та сама дупа Соні (бюджет України за 8 років). Але ж секта "3 роки ракети заривали в асфальт" цього не розуміє, як і не розуміє скільки взагалі було закуплено і оновлено зброї та техніки, а також скільки прой...но в період з 2015 по 2021. До речі, в асфальт гроші почали заривати ще при попередньому. В бюджеті на 2019 рік було передбачено на це найбільшу на той час суму в порівнянні з попередніми роками.
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10.06.2022 14:05 Відповісти
от і потекли з банкової соплі шапіто, та це було відомо і 20 років тому, а що ви зробили за 3 роки, що б покращити ситуацію, асфальт поклали, йде така собі підготовка зе-шобли до капітуляції.
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Всі питання до Володі-прораба доріг, який всі наші бюджетні, оборонні і ковідні гроші зарив у дороги, щоб наша держава не наробила ракет і САУ "Богдана" і не знищила ворога. Володя старався, як міг, щоб не допустити знищення кацапів і ще навіть залишився героєм у 73%, що не втік. Вони навіть не звертають уваги, що кожного дня на їх міста прилітають ракети і немає чим їх збивати, головне, щоб на трусах було фото Боневтіка і його лічіко на подушечці зі словами "Мочі їх Вова, мочі".
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10.06.2022 12:34 Відповісти
Гібридний ленд-ліз. Місяць минув. На возах везуть ті рсзв?
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10.06.2022 12:40 Відповісти
візьмвіть наші САУ "Богдана" і ракетні комплекси і перевезіть скоренько по володькіних дорогах і не чіпайте західних партнерів, бо вони Вам точно нічого не зобов'язані.
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10.06.2022 13:06 Відповісти
У орков снарядов завались,это раслобуха в меткости,потому и гатят они площадно..Артиллеристы ВСУ вынуждены экономить и беречь снаряды,поэтому тщательно выцеливают все цели..За 2,5 года снарядами можно было затарить ВСУ под завязку,...но все клятый асфальт..И если бы путлер, допустим, пошел на нас войной через год-полтора,то страшно представить во,что бы превратили "СН" обороноспособность Державы и боеготовность ВСУ...
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10.06.2022 12:49 Відповісти
Так у нас були снаряди! І багато! Цілих 5 арсеналів! (правда, арсенали кудись ділися?!
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10.06.2022 14:08 Відповісти
Зато у нас точность должна быть в 10 раз лучше с такой артиллерией, поэтому хватит п...ть
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10.06.2022 13:02 Відповісти
СССР во время второй мировой завалила Германию числом, живой силой и кучей некачественного оружия ну и + лендлиз.
Так что сложно сказать что эффективней качество или количество.
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10.06.2022 13:18 Відповісти
8 миллион немецких отборных войск на Восточном фронте в принципе невозможно было завалить живой силой. Не надо вводить украинцев в заблуждение и искушать пытаться победить количеством. Это просто один из любимых украинских мифов.
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10.06.2022 14:15 Відповісти
Откуда такая уверенность? и было не 8млн около 4,3млн (а если расстянуть это количество по всему расширяющемуся фронту) и на момент начала войны по личному состава СССР не уступала Германии а после мобилизации количество личного состава возросло раза в 2 и на конец войны было около 11млн человек
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10.06.2022 15:05 Відповісти
Не ужели не понятно что будь у них хоть миллион стволов, они не смогут их вывести на позиции одновременно, поэтому нужно просто чётко отслеживать и выбивать то что вылазит на позиции и все будет Ок. Финская армия в 39м я думаю имела людей и стволов в 100 раз меньше чем СССР и это не помешало им победить.
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10.06.2022 13:32 Відповісти
условно победить....
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11.06.2022 00:58 Відповісти
мост продайте запорожсктий там и на пушки и на ядрі -хватит велике кродивніцтво и то жирній кабан с управления дорог надеюсь он в окопе уже )) и авдокушин
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10.06.2022 18:22 Відповісти
начиная с новобогдановки слив снарядов засчитан.. а кучма почему не на киче и кузьмук за раскрадание армии и гриценко..
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10.06.2022 18:25 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/6207 Тарас Чорновіл : "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:40 Відповісти
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