Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських, - Скібіцький

Україна зараз покладається на західне озброєння, але боєприпасів залишилось мало.

Про це заявив заступник глави військової розвідки України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Україна в цьому аспекті програЄ Росії на передовій і зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу.

"Зараз артилерійська війна. На передовій тепер вирішуватиметься майбутнє, і ми програЄмо з точки зору артилерії", – сказав Скібіцький.

Тепер все залежить від того, що Україні надасть Захід.

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"Україна має одну артилерійську одиницю на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", - пояснив він.

За словами Скібіцького, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських пострілів на день.

"Ми майже використали всі наші (артилерійські. - Ред.) боєприпаси і зараз використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру", - сказав він про боєприпаси, якими стріляють з артилерійських снарядів.

"Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки в Європі вони закінчуються, кількість стає меншою", - додав він.

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