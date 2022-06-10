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Новости Война
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ВСУ сбили беспилотник РФ над Днепропетровщиной, обломки упали на Полтавщине, - ОВА

орлан

Украинские защитники сбили беспилотник российских оккупантов над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Это уже 9 разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью. Его обломки упали на Полтавщине", - проинформировал он.

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беспилотник (3541) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3879)


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kn;kn;
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10.06.2022 11:17 Ответить
Сьогодні рано вутром, приблизно о 3:40, пролунав бавовна (судячи зі звуку, вибухнуло у повітрі) - це воно або інше?
...адже дійсно потужна бавовна, якщо кацапське лайно аж на Полтавщину зах*ярило ))
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10.06.2022 15:20 Ответить
 
 