ВСУ сбили беспилотник РФ над Днепропетровщиной, обломки упали на Полтавщине, - ОВА

Украинские защитники сбили беспилотник российских оккупантов над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Это уже 9 разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью. Его обломки упали на Полтавщине", - проинформировал он.

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