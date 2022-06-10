ВСУ сбили беспилотник РФ над Днепропетровщиной, обломки упали на Полтавщине, - ОВА
Украинские защитники сбили беспилотник российских оккупантов над Днепропетровщиной.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Это уже 9 разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью. Его обломки упали на Полтавщине", - проинформировал он.
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...адже дійсно потужна бавовна, якщо кацапське лайно аж на Полтавщину зах*ярило ))