ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині, - ОВА
Українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині", - поінформував він.
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...адже дійсно потужна бавовна, якщо кацапське лайно аж на Полтавщину зах*ярило ))