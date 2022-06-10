ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині, - ОВА

Українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині", - поінформував він.

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