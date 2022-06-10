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ЗСУ збили безпілотник РФ над Дніпропетровщиною, уламки впали на Полтавщині, - ОВА

орлан

Українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю. Його уламки впали на Полтавщині", - поінформував він.

Читайте: Повітряні Сили ЗСУ завдали ударів по окупантах: Знищено броньовані машини, живу силу, уражено склад із боєприпасами

Автор: 

безпілотник (4101) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3659)


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kn;kn;
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10.06.2022 11:17 Відповісти
Сьогодні рано вутром, приблизно о 3:40, пролунав бавовна (судячи зі звуку, вибухнуло у повітрі) - це воно або інше?
...адже дійсно потужна бавовна, якщо кацапське лайно аж на Полтавщину зах*ярило ))
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10.06.2022 15:20 Відповісти
 
 