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Новости За рубежом
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Байден (2372) Канада (1886) США (23153) Трюдо Джастин (247)

Байден и Трюдо обсудили помощь и санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,трюдо

Президент США Джо Байден встретился в Лос-Анджелесе с премьером Канады Джастином Трюдо. Говорили о войне России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент и премьер-министр подчеркнули свою приверженность дальнейшему привлечению России к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию экономической, развивающей и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от насилия, а также по оказанию помощи в области безопасности для правительства Украины. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады с Соединенными Штатами на протяжении всего этого кризиса и ее лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Трюдо отметили, что политики обсудили "незаконную и неоправданную военную агрессию Путина против Украины, огромное человеческое горе и страдания и подчеркнули свою непреклонную преданность дальнейшей поддержке правительства и народа Украины".

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"Лидеры договорились и дальше тесно сотрудничать в согласовании санкций, экономической, гуманитарной, военной и другой помощи, а также продолжить работу с партнерами и союзниками для сохранения единства перед пренебрежением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и международного порядка, основанного на правилах", - отметили в пресс-службе канадского премьера.
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10.06.2022 13:27 Ответить
Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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10.06.2022 13:28 Ответить
Тим часом Макаронніки: Італійський театр опери та балету La Scala вирішив відкривати сезон 7 грудня оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов", а дирекція закладу виступила проти скасування російської культури. У балетний сезон увійдуть "Лускунчик" й "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф'єва. Про це 6 червня повідомив сам директор театру Домінік Меєр на пресконференції
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10.06.2022 13:38 Ответить
До лампочки
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10.06.2022 14:59 Ответить
 
 