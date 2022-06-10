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Байден і Трюдо обговорили допомогу Україні та санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,трюдо

Президент США Джо Байден зустрівся в Лос-Анджелесі з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Говорили про війну Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент і прем'єр-міністр підкреслили свою прихильність до подальшого притягнення Росії до відповідальності за її жорстокі дії в Україні та розглянули свої поточні зусилля щодо надання економічної, розвивальної та гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від насильства, а також щодо надання допомоги в галузі безпеки уряду України. Президент високо оцінив тісне партнерство Канади зі Сполученими Штатами протягом всієї цієї кризи та її лідерство у введенні всеосяжних санкцій та обмежень щодо Росії", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Трюдо зазначили, що політики обговорили "незаконну та невиправдану військову агресію Путіна проти України, величезне людське горе і страждання та підкреслили свою непохитну відданість подальшій підтримці уряду й народу України".

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"Лідери домовилися і далі тісно співпрацювати у погодженні санкцій, економічної, гуманітарної, військової та іншої допомоги, а також продовжити роботу з партнерами і союзниками для збереження єдності перед зневагою Росією суверенітету та територіальної цілісності України і міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголосили у пресслужбі канадського прем’єра.

Автор: Ольга Лузан
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10.06.2022 13:27 Відповісти
Спільними зусиллями знищимо московську орду,нанівець!!!)))
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10.06.2022 13:28 Відповісти
Тим часом Макаронніки: Італійський театр опери та балету La Scala вирішив відкривати сезон 7 грудня оперою Модеста Мусоргського "Борис Годунов", а дирекція закладу виступила проти скасування російської культури. У балетний сезон увійдуть "Лускунчик" й "Лебедине озеро" Чайковського та "Ромео і Джульєтта" Прокоф'єва. Про це 6 червня повідомив сам директор театру Домінік Меєр на пресконференції
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10.06.2022 13:38 Відповісти
До лампочки
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10.06.2022 14:59 Відповісти
 
 