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ВСУ сдвинули линию фронта под Запорожьем, - мэр Мелитополя Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За последние две недели Вооруженные силы Украины сдвинули линию фронта на 5-7 км в Запорожской области. Благодаря этому можно произвести деоккупацию Мелитополя.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"За последние две недели где-то на пять-семь километров линию фронта отодвинули от Запорожья. Так что деоккупация и Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий. Именно такую повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшее время", - сказал Федоров.
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Польські танки, сотня гаубиць (доставлена літаками з США до Польші) та кілька десятків САУ, що наразі отримані ЗСУ від партнерів - ЦЕ НЕ ЛЕНД-ЛІЗ.
(може, німців нарешті придушить жабунька... бо як це - у 1940-х атакували руссланд і в результаті вдавилися ****, а тут раптом Україна чинить неілюзорну ******* москалів... а чи не приєднатися? "Неполіткошерно кажучи, кортить помститися іванам за діда-унтершарфюрера СС, отже форвертс!" - схвалять сьогоднішні бійці Бундесвера)