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Новини Війна в Україні
21 060 29
Мелітополь (734) Запорізька область (2551) Федоров Іван (559)

ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,іван

За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км у Запорізькій області. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.

Також читайте: Війська РФ проводять ротацію на Запоріжжі: пригнали близько 80 старих танків, - голова ОВА Старух

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+33
Хорошо бы перерезать рашистам коридор на окупированный крым
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10.06.2022 21:59
+23
Ще один Зелений балабол!, вірю тільки офіційна інф. ЗСУ і Бутусову...
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10.06.2022 22:12
+17
У них нет никакого "коридора в Крым" с логистической точки зрения. По тому "коридору" разве что ползать можно и то, желательно в каске.
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10.06.2022 22:03
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Хорошо бы перерезать рашистам коридор на окупированный крым
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10.06.2022 21:59 Відповісти
У них нет никакого "коридора в Крым" с логистической точки зрения. По тому "коридору" разве что ползать можно и то, желательно в каске.
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10.06.2022 22:03 Відповісти
Это очевидно всем. Но наступление невозможно без серьезной поддержки с воздуха и достаточного количества боеприпасов(снарядов, ракет и пр.) Мы с вами не знаем, что у ЗСУ есть в наличии. Все зависит от поставок наших союзников.
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10.06.2022 22:10 Відповісти
На жаль той ленд-ліз здається такий же ефективний, як і "пекельні санкції"...
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10.06.2022 22:36 Відповісти
Та, тут на Цензорі в інтерв'ю генерал Ходжес теж про незрозумілий страх адміністрації Байдена якоїсь примарної ескалації. Дають 4 РСЗВ, коли потрібно хоча б 40. Це робота для Кулеби і головнокомандувача (не верховного), переконувати союзників.
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10.06.2022 22:47 Відповісти
хахер ты *******?какой страх в *****? все дается и будет даваться.тебе блдь ******** диванному забыли доложить!
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10.06.2022 23:42 Відповісти
Генерал Миллі казав що 4 хімарса це для тренування. Потім дадуть ще- і воно вже перекинуто до Польщі і чекає
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11.06.2022 10:29 Відповісти
нет еще никакого ленд лиза.с октября. помогают аж гай шуршит.харош **********
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10.06.2022 23:40 Відповісти
Ленд-ліз ще навіть не почався, про що ви? Ленд-лізові поставки тільки допливають до портів ЄС.

Польські танки, сотня гаубиць (доставлена літаками з США до Польші) та кілька десятків САУ, що наразі отримані ЗСУ від партнерів - ЦЕ НЕ ЛЕНД-ЛІЗ.
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11.06.2022 01:03 Відповісти
Отсюда надо очень мощный удар с большими резервами, мощной огневой подготовкой и атака на все крымские средства ПВО и аэродромы с базами , мостами . лагерями и комуникациями. Зато перезание рашистского коридора, выход на Восток и Каховку. рашисты на этот участок обрушат все, мы должны иметь тут огневое превосходство и это ключ ко всему югу. Ждем РСЗО причем надо с большой дальностью и много.
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10.06.2022 22:05 Відповісти
как погода в Тамбове?
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10.06.2022 22:26 Відповісти
Запорожье стоит на реке, там задолбешься форсировать западный берег, это тебе не Белогоровка. РСЗО с GPS наведением каждой ракеты будет не много, но достаточно, чтобы безответно стирать пионы с гиацинтами на востоке. Дальнобойсти как раз на это и хватит.
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10.06.2022 22:33 Відповісти
на правом берегу лишь малая часть города. и форсировать не надо, есть мосты и дамба. и как тут не вспомнить новенький мост который так ускоренно строили в последние полгода зелепадлы
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10.06.2022 22:41 Відповісти
U amerikansev MLRS ix mnogo mozet dat i 300 stuk jesly stary variant,raketi dalnostiu 300 kilometrov mozet i nedast oni dorogyje,.Sto oni budet stirat vokrug 80 kilometrov jasno.Realno 6 stuk MLRS v odnom meste ustrojit ad
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10.06.2022 22:42 Відповісти
Ще один Зелений балабол!, вірю тільки офіційна інф. ЗСУ і Бутусову...
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10.06.2022 22:12 Відповісти
согласен с вами.карты смотрел ничего не изменилось .нужен прорыв с двух направлений и зафиксирываться на перекопе или в джанкое.иначе взяв мелитополь есть риск угодить в котел
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10.06.2022 22:17 Відповісти
А сенс с тої карти, і то вона приблизна
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10.06.2022 22:44 Відповісти
было бы чем фиксироваться. Были бы у нас силы - Залужный знал бы, что с ними делать.
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10.06.2022 23:48 Відповісти
Почти как в той песне из фильма, многим старожилам знакомого: "не откажите мне в любезности пройти туда-сюда..."
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10.06.2022 22:19 Відповісти
За 2 тижні - 5-7 кілометрів ! Та ще й з втратами! А нинішня влада за 2 дні здала весь південь!!!...
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10.06.2022 22:35 Відповісти
Найкращі побажання ЗСУ! Не втрачайте голову, бережіть себе - і методично, з холодною безжальністю винищуйте і вичавлюйте смердючих унтерменшів. Бажаю довести до завершення шляхетну місію Гудеріана, Гота, Клейста, Гальдера, Манштейна та інших генералів Германського Райху. Ангріфф, штурм унд дранг!

(може, німців нарешті придушить жабунька... бо як це - у 1940-х атакували руссланд і в результаті вдавилися ****, а тут раптом Україна чинить неілюзорну ******* москалів... а чи не приєднатися? "Неполіткошерно кажучи, кортить помститися іванам за діда-унтершарфюрера СС, отже форвертс!" - схвалять сьогоднішні бійці Бундесвера)
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10.06.2022 22:42 Відповісти
По традиции могу от себя добавить - Ja-Ja! 👌
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11.06.2022 12:59 Відповісти
Фёдоров-трепло!
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10.06.2022 23:32 Відповісти
Вы так и будете отступать, как сдриснули из Бучи, Гостомеля, Сум, Чернигов, побросав награбленые стиралки.
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11.06.2022 04:28 Відповісти
темпы более чем печальные...но хоть не отступаем. И на том спасибо
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10.06.2022 23:47 Відповісти
Для того, щоб зірвати плани рашистів провести будь-які референдуми в Запорізькій та Херсонській області треба по-перше, якнайшвидше звільнити Херсон та правобережжя. Для цього багато зброї не потрібно. Треба лише завершити почате - розрізати навпіл ворожий плацдарм та взяти під контроль Каховську переправу. А також зруйнувати чи пошкодити Антонівський міст. 4-5 РЗСВ, що вже їдуть в Україну для цього цілком вистачить. Решту можна направити на Донбас, бо Херсонщина зараз важливіша, там обласний центр. А по друге, це вже без більшої кількості західної зброї зробити важко, розірвати коридор між Кримом та Донбасом в районі Василівка-Токмак-Бердянськ звільнивши ці міста. Після цього гарантовано тема референдуму буде закрита. Так, це важко та буде коштувати великих жертв, але те що ми не звільнили Донбас в 2014-2015 роках коли наші склади ще ломилися від радянської зброї(яку один гетьман-барига попродавав, а рештки підірвав на складах щоб замести сліди та зомбував нас що немає військового виришення, лише постійне приниження), призвело до повернення війни через кілька років та тих самих великих жертв. Якщо зараз Україна знову принизиться та подарує вороги сої найкращі землі (щоб зберегти життя людей) то ***** чи його наступник повернеться і втретє. Тоді жертв буде ще більше, а від України вже не залишиться нічого. А людям, яким хотіли зберегти життя не відвоювавши окуповані території, просто вже не буде де жити. А за кордоном лузери, які просрали свою державу, нікому не будуть потрібні. Треба виришувати все зараз, вимагати від Заходу зброї по максимуму, але не розраховувати на сотні одиниць РЗСВ, літаків то залізний купол. Меньше скиглити та воювати тим що є поки воно ще є. Херсон треба було звільняти ще вчора, а не чекати там референдуму, бо потім нам США та Європа взагалі поставки прикриють щоб ми ***** не дратували те території йому віддали. Ось така діточки, х@йня. Вибачаюсь якщо образив чиїсь почуття. Це життя.
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11.06.2022 00:28 Відповісти
 
 