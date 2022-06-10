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ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям, - мер Мелітополя Федоров
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За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км у Запорізькій області. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.
Топ коментарі
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+17 Berrimor Cute
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Польські танки, сотня гаубиць (доставлена літаками з США до Польші) та кілька десятків САУ, що наразі отримані ЗСУ від партнерів - ЦЕ НЕ ЛЕНД-ЛІЗ.
(може, німців нарешті придушить жабунька... бо як це - у 1940-х атакували руссланд і в результаті вдавилися ****, а тут раптом Україна чинить неілюзорну ******* москалів... а чи не приєднатися? "Неполіткошерно кажучи, кортить помститися іванам за діда-унтершарфюрера СС, отже форвертс!" - схвалять сьогоднішні бійці Бундесвера)