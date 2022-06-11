РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4669 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 709 6
война (46506) ПВО (1468) Воздушные силы (957)

Зенитные ракетные войска сбили 500-тую воздушную цель рашистов, - Воздушные Силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

10 июня зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель. Ею стал очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в наше государство зенитные ракетные войска ВСУ уничтожают все типы воздушных целей: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА, а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

"Сегодня, 10 июня, на счету ЗРВ Воздушных Сил ВС Украины – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще два беспилотника этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов.

Также читайте: Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупантам: Уничтожены бронированные машины, живая сила, поражен склад с боеприпасами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана! Їх ще так ніхто не ******, Не зупиняймося!
показать весь комментарий
10.06.2022 23:43 Ответить
Молодци!
показать весь комментарий
10.06.2022 23:49 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2022 00:04 Ответить
Сейчас очень важно проводить обстрелы рашистов в захваченных окупантами городах. Чтобы рашисты не чуствовали себя хозяевами, а сидели по норам, вместо того чтоб заниматься террором населения и выискивать по домам проукраинских патриотов.
показать весь комментарий
11.06.2022 00:04 Ответить
С пятихаткой вас, вонючие московиты, с ПЯТИХАТКОЙ!
показать весь комментарий
11.06.2022 07:26 Ответить
 
 