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Зенітні ракетні війська збили 500-ту повітряну ціль рашистів, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 500-ту повітряну ціль. Нею став черговий БпЛА російських окупантів "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення у нашу державу зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

"Сьогодні, 10 червня, на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України – два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Ударна авіація Повітряних Сил завдала ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

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Автор: Володимир Янченко
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Шана! Їх ще так ніхто не ******, Не зупиняймося!
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10.06.2022 23:43 Відповісти
Молодци!
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10.06.2022 23:49 Відповісти
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11.06.2022 00:04 Відповісти
Сейчас очень важно проводить обстрелы рашистов в захваченных окупантами городах. Чтобы рашисты не чуствовали себя хозяевами, а сидели по норам, вместо того чтоб заниматься террором населения и выискивать по домам проукраинских патриотов.
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11.06.2022 00:04 Відповісти
С пятихаткой вас, вонючие московиты, с ПЯТИХАТКОЙ!
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11.06.2022 07:26 Відповісти
 
 