Словакия займется модернизацией украинской военной техники

Ремонтный завод в городе Молдава-над-Бодвоу на востоке Словакии будет не только ремонтировать, но и модернизировать украинскую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsNow.

В ближайшее время предприятие выполнит ремонт и модернизацию нескольких десятков единиц военной автомобильной техники. Завод также ремонтирует военную технику для словацких вооруженных сил. Благодаря новому контракту количество сотрудников предприятия увеличится с 60 до 150 человек.

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