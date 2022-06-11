Словаччина займеться модернізацією української військової техніки
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Ремонтний завод в місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsNow.
Найближчим часом підприємство виконає ремонт і модернізацію декількох десятків одиниць військової автомобільної техніки. Завод також ремонтує військову техніку для словацьких Збройних сил. Завдяки новому контракту кількість співробітників підприємства збільшиться з 60 до 150 осіб.
Топ коментарі
+8 valera ivolgov
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+7 Михаил Сомов e93c7ea8
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+5 Ig Shu
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