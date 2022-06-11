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Словаччина займеться модернізацією української військової техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словакия

Ремонтний завод в місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини буде не тільки ремонтувати, а й модернізувати українську військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsNow.

Найближчим часом підприємство виконає ремонт і модернізацію декількох десятків одиниць військової автомобільної техніки. Завод також ремонтує військову техніку для словацьких Збройних сил. Завдяки новому контракту кількість співробітників підприємства збільшиться з 60 до 150 осіб.

Також читайте: Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Ще адресу ремонтних заводів скажіть, бо агентура фсб/гру дуже хоче знати де ремонтують техніку ЗСУ
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11.06.2022 01:00
+7
Большое спасибо словакам, которые действительно оказывают помощь, а не ведут пустые разговоры!
Mnohokrat dakujem!
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11.06.2022 01:07
+5
як я тішився, коли ви, намагались вбити в собі кацапську мову...
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11.06.2022 01:51
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Ще адресу ремонтних заводів скажіть, бо агентура фсб/гру дуже хоче знати де ремонтують техніку ЗСУ
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11.06.2022 01:00 Відповісти
Валерій, увімкни мозок бо дурню настрочив.
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11.06.2022 01:48 Відповісти
ну да, навсегда забаненым на гул-мап тяжело найти эти мастерские в селе с населением одиннадцать тысяч жителей )))
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11.06.2022 02:36 Відповісти
У вас совковые стереотипы, дескать в селе кроме кузни и овчарни ничего нет. Современное европейское село может быть технопарком с десятками производственных цехов разных производств.
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11.06.2022 04:06 Відповісти
Петров и Боширов не поспевают за новостной лентой, пишите помедленней, пожалуйста.
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11.06.2022 09:55 Відповісти
В Словакии есть села украинского козачества . Как я поняла , что песня « Їхав козак за Дунай» касается не только казацких поселений в Румынии и Молдове , но и Словакии ( во времена , когда кацапы ГРОМИЛИ Запорожскую сечь )
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11.06.2022 01:01 Відповісти
як я тішився, коли ви, намагались вбити в собі кацапську мову...
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11.06.2022 01:51 Відповісти
Кацапськоi мови не iснуе.
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11.06.2022 04:08 Відповісти
угу, як і носіїв звихнених щелеп.
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11.06.2022 08:49 Відповісти
Большое спасибо словакам, которые действительно оказывают помощь, а не ведут пустые разговоры!
Mnohokrat dakujem!
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11.06.2022 01:07 Відповісти
Нащо було вказувати місто? Щоб кацапи ще й по ньому ракету пустили??? Тим більше, що це зовсім недалеко від українського кордону...
Немає слів...
Адміністратори, прохання прибрати новину з сайту
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11.06.2022 08:13 Відповісти
а навіщо дублювати перший допис? Можливо, хоча б це тобі допоможе зрозуміти різницю поміж нарідом приЗе!Бененим та країною, що прагне миру, але готова до війни?
Грошова одиниця - євро. З 2004 року член військово-політичного альянсу НАТО і Європейського Союзу[
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11.06.2022 10:04 Відповісти
Ну зрозуміло , бо свою оборонну промисловість , за вказівкою Зеленського , очільник Укроборонпрому Гусєв продовжує знищувати ударними темпами .
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11.06.2022 11:11 Відповісти
 
 